Sạch dữ liệu đất đai: Nhiều xã của Quảng Ngãi về đích trước hạn, một địa phương lội ngược dòng ngoạn mục

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của xã từng bị phê bình vì chậm

Sáng 21/11, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND xã xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương xác nhận, địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai cách đây gần 1 tuần.

ịnh Khê đã trở thành xã đầu tiên ở Quảng Ngãi, về đích của Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai". Ảnh: ĐX

Với kết quả nêu trên, Tịnh Khê đã trở thành xã đầu tiên ở Quảng Ngãi, về đích của Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai".

Quảng Ngãi dự kiến chi 3.291 tỷ để thực hiện đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 65 xã, phường

Điều đáng nói là trước đó, tại cuộc họp vào tháng 9/2025, Tịnh Khê là xã bị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi bêu tên và phê bình, vì chậm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo chính quyền Tịnh Khê, toàn xã có hơn 8.900 hồ sơ cần thu thập thông tin về căn cước công dân của chủ sở hữu các thửa đất và gần 90 hồ sơ, cần thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để hoàn thành và được về đích đầu tiên, cùng với sự quyết tâm cao Tịnh Khê đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp.

Đơn cử như thành lập 18 tổ công tác, phân bổ đều về tất cả các thôn trên địa bàn xã để trực tiếp thu thập thông tin tại cơ sở.

Cán bộ phường Cẩm Thành đến nhà dân rà soát, quét dữ liệu đất đai. Ảnh: A.Kiều

Các tổ công tác đã thiết lập nhóm Zalo để chia sẻ, tập hợp dữ liệu thu thập được hằng ngày; chủ động tổ chức thu nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc cung cấp thông tin.

Nhiều xã, phường, đặc khu cũng cán đích trước hạn định

Nối tiếp với Tịnh Khê, hàng loạt xã, phường và đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành trước hạn định của Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai".

Đặc khu Lý Sơn cũng đã cán đích trước hạn Chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai".Ảnh: ĐX

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, địa phương cũng đã rà soát, đối chiếu xong các trường hợp còn vướng và hoàn thành nhiệm vụ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai cách đây nhiều ngày.

Tương tự là phường Cẩm Thành, trong Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai", phường đã thực hiện rà soát 6.430 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chưa có bản lưu chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các bộ phận trực thuộc và liên quan, phường Cẩm Thành đã hoàn thành rà soát toàn bộ số lượng hồ sơ; số hóa dữ liệu chi tiết cho 79 hồ sơ được yêu cầu cung cấp file quét bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.

Quang cảnh 1 cuộc họp của UBND tỉnh liên quan đến thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: CP

Được biết thực hiện Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai", thời gian qua các cấp, ngành và đơn vị liên quan của tỉnh đã tập trung, nỗ lực để hoàn thành.

Và đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đơn cử như công tác rà soát, phân loại dữ liệu đã thực hiện, với tổng số thửa đất đã có trong CSDL là 1.483.131 thửa, trong đó số thửa đất thuộc Nhóm 1 là 985.906 thửa; số thửa đất thuộc Nhóm 2 và 497.225 thửa.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương phát biểu tại một cuộc họp triển khai nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: CP

Công tác cập nhật, chỉnh lý CSDL đất đai, với tổng số hồ sơ cần rà soát, làm sạch dữ liệu là 222.665 thửa, trong đó số hồ sơ lưu tại Văn phòng là 182.609 thửa.

Theo đó Văn phòng đã làm sạch, bổ sung vào CSDL là 70.776 thửa, còn lại 111.833 thửa đang thực hiện; số hồ sơ không lưu tại Văn phòng cần chuyển cấp xã để thu thập 40.056 thửa ( các Chi nhánh đã lập xong danh sách gửi cấp xã) và UBND cấp xã đã thu thập và gửi lại Chi nhánh là 13.893 thửa.

Còn lại 26.163 thửa thì có 7.717 thửa UBND cấp xã không thể thu thập và 18.446 thửa, đang tiếp tục tổ chức thu thập….