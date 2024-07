Ông lớn ngành nước BIWASE: Vì đâu doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm?

Biwase ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ tăng 68 tỷ đồng so với Quý 2/2023.

Công ty CP – Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2024.

Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.. Vốn điều lệ của BIWASE hiện tại là 2.199 tỷ đồng. Chủ tịch công ty là ông Nguyễn Văn Thiền.



Hết tháng 6/2024, tổng tài sản của BIWASE là 12.138 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 9.319 tỷ đồng, chiếm 76,8%.

Quý 2/2024, BIWASE đạt doanh thu thuần 1.034 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2023 157 tỷ đồng, tương ứng 15,2%. Giá vốn hàng bán tăng 129 tỷ đồng, tương ứng 20,6%. Cuối kỳ, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 411 tỷ đồng, tăng 6,9%.

BIWASE cho biết, trong kỳ, số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước sạch và khối lượng nước sạch tăng cao. Khối lượng rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp cũng tăng cao so với kỳ trước.

Điều này dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất nước và hoạt động xử lý rác thải tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, BIWASE tăng cường giải pháp chống thất thoát nước, dẫn đến chi phí sản xuất được tiết giảm, góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy doanh thu tăng hơn 15%, nhưng lợi nhuận BIWASE mang về lại thấp hơn cùng kỳ 2023.

Cụ thể, lợi nhuận thuần Quý 2/2024 của Công ty ở mức 152 tỷ đồng, thấp hơn 77,6 tỷ đồng, tương ứng 33,8% so với Quý 2/2023. Luỹ kế từ đầu năm, lợi nhuận thuần của BIWASE đạt 348,6 tỷ đồng, thấp hơn 38,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Quý 2/2024 của BIWASE đạt 137,8 tỷ đồng, thấp hơn 72,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế từ đầu năm, BIWASE đạt lợi nhuận 317 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm, BIWASE cho biết do chi phí lãi vay tăng 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, do biến động của thị trường ngoại tệ, dẫn đến Quý 2/2024, Công ty ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ với tổng số tiền 71,2 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, BIWASE đặt mục tiêu lãi sau thuế thấp nhất 700 tỷ đồng, như vậy đến hết tháng 6/2024 Công ty đạt 45% chỉ tiêu.

Nợ phải trả của BIWASE còn 6.966 tỷ đồng, giảm 191 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong 4.676 tỷ đồng nợ dài hạn của BIWASE, có 83% là nợ dài hạn, tương ứng 3.879 tỷ đồng.

BIWASE có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này được biết đến như một ông lớn trong ngành cấp, thoát, xử lý nước thải, khi tham gia đầu tư vào nhiều công ty liên kết chuyên ngành cấp nước tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Long An, Quảng Bình, Vĩnh Long.

Được biết, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Văn Thiền cũng đang tiến hành đầu tư vào một số dự án đáng chú ý như: Dự án Nâng cao năng lực cấp nước các nhà máy nước của BIWASE, tổng mức đầu tư hơn 903 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất phân compost 4, tổng mức đầu tư hơn 363 tỷ đồng; Lò đốt rác công suất 8.400kg/giờ với tổng mức đầu tư 284 tỷ đồng.