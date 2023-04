Lợi nhuận của Dược Hậu Giang (DHG) tăng 42% nhờ thuốc kháng sinh, hạ sốt,...

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý I tăng theo mức tăng của doanh thu hàng DHG sản xuất. Dược Hậu Giang tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh, giảm đau hạ sốt như Hapacol, Klamentin, Haginat,...

Công ty CP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố BCTC riêng quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Thành phẩm do công ty sản xuất chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu với 1.104 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp trong quý kỳ của DHG tăng gần 22% lên 614 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 188 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 69 tỷ đồng, cùng tăng 13% - thấp hơn so với mức tăng từ doanh thu. Kết quả, DHG báo lãi trước thuế đạt 361 tỷ đồng, tăng 42% so với quý I/2022.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý I tăng theo mức tăng của doanh thu hàng DHG sản xuất. Dược Hậu Giang tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh, giảm đau hạ sốt như Hapacol, Klamentin, Haginat,... Công ty còn chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, thành phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

BCTC riêng quý I/2023 của Dược Hậu Giang

Năm 2023, DHG đặt mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỷ đồng. Với 391 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Dược Hậu Giang đã hoàn thành 35% chỉ tiêu lợi nhuận và 25% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản DHG ghi nhận 5.503 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm; tiền và khoản tương đương tiền ghi nhận 2.538 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản; hàng tồn kho cũng ghi nhận 1.339 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24%.

Tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang giảm nhẹ về còn 850,5 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn (785 tỷ đồng). Trong cơ cấu nợ ngắn hạn của doanh nghiệp, có tới 276 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, 116 tỷ đồng phải trả người lao động, 273 tỷ đồng vay ngắn hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Dược Hậu Giang đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 35%, cao hơn so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 5 năm trước (30%). Ngày thanh toán dự kiến là 12/5.

Với 130,75 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến sẽ chi ra gần 458 tỷ đồng chia cổ tức lần này cho cổ đông.

DHG hiện có 2 cổ đông lớn duy nhất là CTCP Chế tạo thuốc Taisho và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu lần lượt 51,01% và 43,31% vốn điều lệ công ty. Ước tính 2 pháp nhân này sẽ nhận về tương ứng 233,43 tỷ đồng và 198,2 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức trên.