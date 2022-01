Lợi nhuận của VietABank tăng trưởng 3 con số, chia cổ tức bằng cổ phiếu

VietABank báo lãi trước thuế 844 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2020, hoàn thành 128% kế hoạch năm 2021.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank; Upcom: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 và cả năm 2021, với kết quả tăng trưởng cao.

Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất của VietABank.

Cụ thể, trong quý IV/2021, thu nhập lãi thuần từ hoạt động chính của VietABank đạt 560 tỷ đồng, tăng 220%. Lũy kế cả năm 2021, VietABank đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm trước đó.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lũy kế cả năm tăng 147%, hoạt động đầu tư tài chính cũng ghi nhận tăng trưởng 585% so với năm 2020.

Nhờ vào việc xử lý tốt một phần khoản nợ đã mua lại từ VAMC, trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng đã giảm 289 tỷ so với năm 2020. Chi phí huy động bình quân giảm giúp ngân hàng tiết kiệm gần 542 tỷ đồng chi phí vốn.

Kết quả, VietABank báo lãi trước thuế 844 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2020. Như vậy, nếu so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao trong kỳ họp thường niên 2021 ở mức 658 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2021 thì kết quả đạt được của VietABank đã vượt 28% chỉ tiêu.

Tăng trưởng vượt kế hoạch 2021, VietABank thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. (Ảnh: VAB)

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 101.038 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 69.573 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020, đạt 105% kế hoạch; Cho vay khách hàng 54.459 tỷ đồng, tăng 12.6% so với năm 2020 và đạt 98% kế hoạch.

Tại thời điểm 31/12/2021, nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,86%, giảm 0,44% so với năm 2020.

Được biết, trong tháng 12 vừa qua, bên cạnh việc ngân hàng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody's công bố xếp hạng tín nhiệm B2 và đánh giá triển vọng ổn định, VietABank còn được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 950 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VietABank thông qua.