Lợi nhuận doanh nghiệp chăn nuôi bị bào mòn bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao

Giá thịt heo tính đếu cuối quý I ghi nhận tăng so với đầu năm nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong quý I, đàn lợn tiếp tục đà hồi phục, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định. Tổng đàn lợn đến thời điểm cuối tháng 3 tăng khoảng 4,2% so với cùng thời điểm năm 2021; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng quý I ước đạt 1 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 24% kế hoạch năm 2022. Đàn gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3 tăng khoảng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2021; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý I ước đạt 507.300 tấn, tăng 5,3% và đạt 25% kế hoạch cả năm.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 3 tháng đầu năm ước 76 triệu USD, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 27 triệu USD, tăng 4,8%; thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 24 triệu USD, giảm 9,4%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá sản xuất chăn nuôi cả nước quý đầu năm thực hiện trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào ở mức cao, giá thức ăn chăn nuôi biến động mạnh, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và vật nuôi. Thêm vào đó là giá xăng, dầu liên tục tăng đã gây áp lực đến các hoạt động sản xuất chăn nuôi cả nước.

Giá thịt lợn tính đến cuối quý I giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng nhẹ so với đầu năm.

VNDirect cho biết xung đột Nga – Ukraine tác động tiêu cực đến ngành thức ăn chăn nuôi do giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương, lúa mì đều tăng mạnh. Hai quốc gia trên lần lượt xuất khẩu lúa mì lớn hàng đầu và thứ 3 thế giới, chiếm 1/3 tổng kim ngạch thương mại mặt hàng này. Bên cạnh đó, Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ 2, chiếm 22% kim ngạch toàn thế giới.

Tính đến đầu tháng 4, giá ngô nhập khẩu tại cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đạt mức 9.200 – 9.500 đồng/kg, tăng 20-25% so với cuối năm 2021 và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá đậu tương nhập khẩu bình quân trong quý đầu năm đạt 637,6 USD/tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá lúa mì nhập khẩu quý I cũng tăng 36% đạt mức bình quân 363,3 USD/tấn.

Trước áp lực tăng giá thức ăn chăn nuôi, giá lợn hơi cũng ghi nhận tăng giá nhưng không đáng kể. Thị trường lợn hơi cả nước tháng 3 dao động khoảng 52.000 đồng/kg đến 57.000 đồng/cp, tăng 11-14% so với đầu năm. Giá thịt gà mua tại trại ghi nhận giảm 11%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá thị lợn hơi giảm từ 23-27% và giá thịt gà tăng 19%.

Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi báo cáo lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) công bố doanh thu quý đầu năm tăng nhẹ 13,3% lên 2.806 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 60% xuống 254 tỷ đồng. Các chi phí khác biến động không lớn, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 8,6 tỷ đồng, bằng 2,3% cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất tính từ quý II/2019 của Dabaco.

Doanh nghiệp lý giải diễn biến phức tạp của cuộc chiến Nga – Ukraine đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào như ngô, lúa mì, đậu tương… bị thiếu hụt nghiêm trọng. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng cùng khó khăn, cản trở từ dịch bệnh đã khiến chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá các sản phẩm chăn nuôi lại không tăng.

Cũng cùng lý do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố doanh thu mảng nông nghiệp đạt 1.628 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng, trong khi quý I/2021 mảng nông nghiệp đem về 392 tỷ đồng lợi nhuận.

Masan MEATLife (UPCoM: MML) do tách mảng thức ăn chăn nuôi nên doanh thu quý I giảm mạnh từ 4.704 tỷ đồng xuống 931 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp đôi lên 274 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính.

Nếu xét riêng mảng kinh doanh thịt thì doanh thu quý đầu năm ghi nhận giảm nhẹ 5,4% do giá bán thịt lợn giảm trong khi khối lượng bán tăng cao. Cụ thể, doanh thu thịt lợn có thương hiệu đạt 351 tỷ đồng, giảm 4%; doanh thu lợn trang trại đạt 197 tỷ đồng, giảm 57% do giá thị lợn giảm khoảng 25%; doanh thu thịt gà có thương hiệu (3F Việt) đạt 373 tỷ đồng, tăng 31,4% nhờ khối lượng bán ra tăng 16,5% và giá tăng 13,8%.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của Masan MEATLife âm 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước dương 498 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Masan MEATLife đánh giá diễn biến thịt lợn đã tiến vào vùng ổn định trong quý I và kỳ vọng sẽ tăng vào cuối năm do tác động của lạm phát. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện biên EBITDA, mở rộng mảng kinh doanh qua phát triển nguồn cung biền vững, nâng cao công suất sử dụng, đưa sản phẩm vào hệ thống WinCommerce và đa dạng hóa danh mục thịt chế biến.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay giá lợn hơi tại các vùng trên cả nước tháng 4 có xu hướng tăng trở lại do việc mở cửa trở lại các nhà hàng, trường học, nhà máy… thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong khi nguồn cung giảm và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Giá gà và trứng gà cũng tăng do nhu cầu tiêu dùng dần phục hồi trở lại.