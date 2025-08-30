LPBank đóng cửa cùng lúc 25 phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank; HoSE: LPB) đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch bưu điện (PGDBĐ) tại 9 tỉnh, thành phố gồm TP HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Gia Lai, Cần Thơ và Lâm Đồng.

Theo công bố của LPBank, danh sách phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố bị dừng hoạt động gồm: Hải Phòng với 5 điểm (Ngọc Châu, Lê Chân, Ngô Quyền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chợ Hương); Đồng Nai với 6 điểm (Tam Phước, Hố Nai, Quang Vinh, Phước Bình, Minh Hưng 2, Bù Gia Mập); TP HCM với 3 điểm (KCN Mỹ Phước 3, Sóng Thần, Tân Phước Khánh); Gia Lai có 3 điểm (Hệ I, Tháp Đôi, Bồng Sơn); Khánh Hòa có 3 điểm (Vạn Thạnh, Lê Thánh Tôn, Bình Tân); Lâm Đồng có 2 điểm (Lê Hồng Phong, Trần Phú); Đắk Lắk có PGDBĐ Phú Lâm; Bắc Ninh có PGDBĐ KCN Tiên Sơn và Cần Thơ có PGDBĐ Mậu Thân.

Một ngân hàng đóng cửa cùng lúc 25 phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, mạng lưới của LPBank tính đến ngày 30/6/2025 gồm có: 1 Hội sở chính, 3 Văn phòng đại diện, 85 chi nhánh, 481 phòng giao dịch và 512 phòng giao dịch bưu điện đang hoạt động ở các tỉnh và thành phố trên cả nước.

Với mạng lưới trên, LPBank là ngân hàng tư nhân có nhiều điểm giao dịch nhất Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 6.164 tỷ đồng, hoàn thành 41,5% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.601 tỷ đồng, trong đó thu ngoài lãi chiếm 27%, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ tín dụng của LPBank đạt 368.727 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành, cho thấy nỗ lực của LPBank trong việc mở rộng cung ứng vốn ra thị trường, đặc biệt là mảng bán lẻ. Tổng tài sản của Ngân hàng cũng tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 513.613 tỷ đồng.