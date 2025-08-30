Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bảng giá đất cần thực tế, thị trường không gây rủi ro cho người quản lý

Chiều 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh rất rộng, liên quan trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất khoa học, thực tế, thị trường, tránh rủi ro cho người quản lý lẫn người có đất

Chính vì vậy, nếu không có phương pháp khoa học, đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, việc sửa đổi có thể dẫn đến xung đột, tác động tiêu cực ngay sau khi luật ban hành.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải phân công cụ thể, huy động các đơn vị chuyên môn tham gia trực tiếp, nhất là bộ phận pháp chế, làm rõ những điều luật đang "trói buộc", chưa sát thực tế, hoặc còn thiếu rõ ràng, gây vướng mắc trong triển khai.

Liên quan đến quy định thu hồi đất, Dự thảo Luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung 3 trường hợp Nhà nước được thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trong đó có các dự án trọng điểm, khẩn cấp; dự án treo kéo dài do vướng mắc trong thỏa thuận với người dân; cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp có trên 75% người dân đồng thuận, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, song vẫn bảo đảm quyền lợi của số hộ còn lại.

Đối với cơ chế tài chính và giá đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; bổ sung yếu tố chi phí hạ tầng kỹ thuật vào phương pháp xác định giá.

Dự thảo luật đã đồng bộ hóa phân cấp, phân định thẩm quyền thu hồi đất với thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất giữa các cấp; cắt giảm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đáng chú ý, về quy định về giao đất, cho thuê đất không đấu giá, không đấu thầu, Dự thảo Luật sẽ bổ sung các trường hợp cụ thể, phân cấp thẩm quyền từ Thủ tướng xuống UBND cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các dự án BT và dự án đủ điều kiện nhưng không có nhà đầu tư khác.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay quy hoạch sử dụng đất được thực hiện ở hai cấp: Tỉnh và Trung ương.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, khi cả nước có quy hoạch phủ kín về đô thị và nông thôn, các quy hoạch chung ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp xã sẽ gần như thay thế cho quy hoạch sử dụng đất đai.

“Nếu quy hoạch đã phủ kín, bao gồm cả quy hoạch đầy đủ hạ tầng kinh tế-xã hội, thì đất đai sẽ được quản lý hiệu quả", Phó Thủ tướng nói và đồng tình với định hướng quản lý đất đai dựa trên các quy hoạch đô thị, nông thôn hiện hữu thay cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

"Nơi nào không có quy hoạch gì, bắt buộc phải lập quy hoạch sử dụng đất để quản lý", Phó Thủ tướng lưu ý.

Liên quan đến tài chính đất đai, bao gồm phương pháp định giá, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bảng giá đất sẽ sử dụng cho mọi chính sách, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Tuy nhiên, hệ số điều chỉnh cần có quy định chi tiết, dựa trên dữ liệu thực tiễn và nguyên tắc thị trường, để tránh lúng túng hoặc vi phạm pháp luật, thậm chí "dẫn đến nhiều rủi ro cho cơ quan quản lý".

Về thời điểm áp dụng giá đất trong các dự án BT hay giao đất, Phó Thủ tướng cho rằng cần rõ ràng và phù hợp với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đồng thời xem xét bỏ quy định thu bổ sung khoản tiền do chậm nộp tiền sử dụng đất nếu là lỗi do Nhà nước. Thời điểm áp dụng luật phải tuân theo nguyên tắc "quyết định lúc nào áp dụng lúc đó".

Đối với quy định gia hạn dự án, Phó Thủ tướng cho rằng cần cho phép điều chỉnh dựa trên tính toán của chủ đầu tư để huy động vốn tiếp.