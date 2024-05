Lượng giao dịch nhà mặt phố trung tâm Hà Nội tăng hơn 500% trong 1 tháng

Thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2024 có nhiều điểm sáng về giá bán và lượng giao dịch. Trong đó, phân khúc nhà mặt phố đều ghi nhận giá bán và giao dịch tăng đột biến như tại quận Ba Đình, Long Biên, Hà Đông,...

Giao dịch nhà mặt phố tăng mạnh tại nhiều quận Hà Nội

Theo báo cáo thị trường Hà Nội quý I/2024 của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, tổng lượng giao dịch nhà mặt phố đạt khoảng 900 căn, chủ yếu tại các quận trung tâm do lợi thế mặt bằng kinh doanh.

Trong đó, khu vực ghi nhận mức tăng giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2024 tại các quận Long Biên, Ba Đình. Cụ thể, trong tháng 3, lượng giao dịch nhà mặt phố tại quận Long Biên tăng 547% và quận Ba Đình tăng 516% so với tháng 2/2024. Ngoài ra, các quận Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông cũng ghi nhận giao động sôi động tăng từ 156 - 284% so với tháng 2/2024. Đơn vị nghiên cứu thị trường đánh giá, biến động giao dịch tăng mạnh tại các quận Hà Nội do thị trường sôi động trở lại sau Tết Nguyên đán.

Lượng giao dịch nhà mặt phố Hà Nội tăng vọt tại các quận Hà Nội (Ảnh: OneHousing)

Đặc biệt, giá bán nhà mặt phố ghi nhận xu hướng tăng từ năm 2020 đến nay. Trong quý I/2024, giá bán nhà mặt phố đã đạt khoảng 400 triệu đồng/m2 đối với khu vực trung tâm, mức giá bán gấp khoảng 2 lần so với khu vực ngoài trung tâm.

Cũng theo OneHousing, giao dịch nhà đất trong ngõ quý I/2024 tại Hà Nội đạt 9.800 căn, các giao dịch dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 44%. Riêng lượng giao dịch trong tháng 3/2024 đạt khoảng 5.000 căn, tăng 153% so với tháng trước đó.

Trong đó, các giao dịch trong tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên... Số lượng giao dịch tại nhóm quận này đã tăng 176% so với tháng 2/2024, chiếm 92% tổng giao dịch, do mặt bằng giá trung bình tại đây chỉ tương đương 50% so với các quận trung tâm Hà Nội.

Đơn cử, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận mức tăng lượng giao dịch mạnh nhất trong tháng 3/2024 lên tới 237%, chủ yếu tại các phường Xuân Đỉnh, Thạch Bàn,…. Tiếp đến là quận Nam Từ Liêm tăng 205%, quận Long Biên tăng 204%… Tuy nhiên, lượng giao dịch tại các quận trung tâm cũng ghi nhận tăng gấp đôi so với tháng 2/2024, chủ yếu tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Về mức giá, nhà đất thổ cư ghi nhận xu hướng tăng bình quân 2,9 - 8% từ năm 2020 đến nay. Trong quý I/2024, giá nhà trong ngõ đã đạt mức 170 triệu đồng/m2 đối với khu vực trung tâm và khoảng 100 triệu đồng/m2 với khu vực ngoài trung tâm Hà Nội.

Giá nhà riêng các quận Hà Nội sẽ khó giảm trong tương lai

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá các căn nhà ở riêng lẻ trong đó có nhà mặt phố đang được giao dịch đã tăng từ 5 – 15% so với cuối năm 2023. Đáng chú ý, lượng lớn quan tâm và giao dịch đều là thật. Thị trường bất động sản nhà riêng Hà Nội đang hình thành mặt bằng giá mới khi nguồn cung tiếp tục chưa thích ứng kịp với nhu cầu của nhà đầu tư và người dân, đặc biệt trong xu hướng đô thị hóa ngày càng rõ rệt như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, trong điều kiện hạn chế về nguồn cung, giá căn hộ sơ cấp Hà Nội đang “neo" cao, các dự án mới mở bán đều có giá thuộc phân khúc cao cấp.

Giá nhà mặt phố tại Hà Nội trong khu vực nội đô sẽ khó giảm (Ảnh: TN)

Trong khi các căn hộ thứ cấp có giá xung quanh 3 tỷ đồng chỉ có ở các quận, huyện xa trung tâm, cũng đang được săn đón và ngày càng khan hiếm thì một căn nhà riêng có giá trên dưới 4 tỷ đồng với diện tích từ 30 – 40 m2 trở thành lựa chọn của nhiều gia đình có mong muốn an cư.

"Mức giá tăng còn được thúc đẩy từ nhu cầu đầu tư. Theo đó, nhà mặt phố hoặc nhà trong ngõ tại các quận trung tâm Hà Nội được đánh giá là loại hình có thanh khoản tốt kèm pháp lý đầy đủ, giá bán phải chăng, đem lại lợi suất cao từ việc cho thuê trong bối cảnh nhu cầu thuê, mua nhà để ở tăng cao. Đặc biệt khi nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ trong ngõ nhỏ cũng đang duy trì xu hướng tăng trong thời gian qua khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kế hoạch bỏ bớt gánh nặng chi phí trước thực trạng doanh thu chủ yếu đến từ các sàn thương mại điện tử", ông Đính phân tích.

Cũng theo ông Đính, giá nhà riêng Hà Nội trong khu vực nội đô sẽ khó giảm. Người dân có nhu cầu ở thực, nên cân nhắc tới việc xuống tiền mua nhà nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, nghĩa là không vay quá nhiều. Bởi lịch sử tăng giá cho thấy, giống như phân khúc căn hộ, giá nhà riêng Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng tăng tương tự vào cuối năm 2021, đến giữa năm 2022, khi thị trường khó khăn, giá loại hình này có giảm nhưng không “thấm” gì so với mức tăng, đến nay lại tiếp tục tăng trở lại. Bởi đây là loại hình luôn duy trì mức độ quan tâm khá ổn định kể cả trong giai đoạn ảm đạm.