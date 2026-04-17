Hà Tĩnh đẩy mạnh kích cầu du lịch biển 2026

Quyết tâm nâng tầm du lịch biển 2026

Bước vào mùa du lịch 2026, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu cao hơn với việc đồng bộ chỉnh trang hạ tầng, nâng cấp cơ sở lưu trú và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Việc tăng cường kết nối tour tuyến, liên kết điểm đến cũng được chú trọng nhằm tạo nên hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Toàn cảnh hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật là lễ khai trương mùa du lịch biển tại Thiên Cầm diễn ra vào tối 25/4 với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình đại nhạc hội kéo dài 90 phút quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp vũ đạo chuyên nghiệp và màn pháo hoa tầm thấp, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, thu hút du khách ngay từ đầu mùa.

Khác với các năm trước, hoạt động khai trương năm nay không thiên về hình thức mà gắn liền với chuỗi sự kiện kéo dài suốt mùa hè. Các không gian ẩm thực, khu trải nghiệm sản phẩm OCOP, hoạt động giải trí ban đêm được đầu tư bài bản, tạo thêm sức hút cho các điểm đến.

Bên cạnh Thiên Cầm, nhiều địa phương khác cũng đồng loạt tổ chức khai trương du lịch biển như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Hải… góp phần tạo nên không khí sôi động trên toàn tuyến ven biển. Riêng khu vực Lộc Hà tạm dừng tổ chức do chưa đảm bảo điều kiện hạ tầng.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026. Đây được xem là chiến lược truyền thông mở, tận dụng sức mạnh của cộng đồng để lan tỏa hình ảnh địa phương.

Cuộc thi hướng đến quảng bá toàn diện vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh. Đồng thời, đây cũng là dịp tạo nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng số.

Đối tượng tham gia không giới hạn, từ nghệ sĩ, nhà báo, nhà làm phim đến du khách và người dân. Tác phẩm dự thi gồm hai thể loại ảnh và video clip, khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại như flycam, video 360 độ hay phụ đề song ngữ nhằm tăng tính lan tỏa.

Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6/2026, dự kiến trao giải vào cuối tháng 6. Với cách tiếp cận mở, cuộc thi hứa hẹn sẽ tạo nên “làn sóng” nội dung số tích cực về Hà Tĩnh.

Lan tỏa phong trào thể thao quần chúng

Cùng với du lịch, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 cũng là sự kiện quan trọng được chuẩn bị công phu. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.



Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh thông tin các nội dung chính tại hội nghị.

Đến nay, 70% xã, phường đã tổ chức đại hội cấp cơ sở với nhiều môn thi đấu phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ở cấp tỉnh, gần như toàn bộ các nội dung thi đấu đã hoàn thành, thu hút hơn 2.500 vận động viên tham gia.

Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra tối 29/4 với quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống văn hóa – thể thao của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua khảo sát 569 công trình, có 308 di tích đủ điều kiện đưa vào danh mục kiểm kê. Các di tích được phân loại đa dạng, từ đền, chùa, đình làng đến nhà thờ họ và di tích danh nhân. Đáng chú ý, phần lớn di tích vẫn còn giữ được giá trị nguyên vẹn hoặc đã được trùng tu.

Cùng với gần 700 di tích đã được xếp hạng, kết quả kiểm kê lần này tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây cũng là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các nhà báo, KOL và nhà sáng tạo nội dung đã đóng góp nhiều ý tưởng truyền thông sáng tạo, đặc biệt trên các nền tảng số. Sự kết nối giữa cơ quan quản lý và lực lượng truyền thông được xác định là yếu tố then chốt trong việc xây dựng hình ảnh địa phương.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Thông qua chuỗi hoạt động đồng bộ từ du lịch, thể thao đến bảo tồn di sản, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn. Với cách làm bài bản, đổi mới và tận dụng sức mạnh cộng đồng, Hà Tĩnh không chỉ hướng tới một mùa du lịch sôi động mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị văn hóa và thúc đẩy kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập”.