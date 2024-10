Lượng người mua căn hộ tại Hà Nội trên 4 tỷ đồng tăng đột biến

Giá căn hộ chung cư tăng cao không làm giảm nhu cầu người mua, khi lượng căn hộ tại Hà Nội bán ra trên 4 tỷ đồng chiếm đến 70% thị phần của thị trường Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng đột biến so với mức 2% trong năm 2020.

Căn hộ tại Hà Nội dưới 2 tỷ bán ra chỉ chiếm 1% thị phần Hà Nội

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Savills cho thấy, các căn hộ tại Hà Nội trên 4 tỷ đồng chiếm 70% số lượng căn bán ra trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng mạnh so với mức chỉ 2% trong năm 2020. Các căn hộ từ 2 - 4 tỷ đồng chiếm 29% thị phần của toàn thị trường Hà Nội. Đáng chú ý, chỉ 1% số căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng được bán ra.

Đối với thị trường sơ cấp và thứ cấp, giá bán căn hộ đều tăng mạnh trong 3 quý đầu năm 2024. Trong đó, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt 69 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý II/2024 và 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Căn hộ trên 4 tỷ đồng chiếm 70% số lượng căn bán ra trong 9 tháng đầu năm 2024

Còn thị trường thứ cấp, mức giá căn hộ trung bình đạt 51 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý II/2024 và 41% so với cùng kỳ năm 2024. Kể từ năm 2020, giá thứ cấp trung bình tăng 17%/năm. Phân khúc hạng C tăng mạnh nhất đạt 20%/năm, tiếp đến là hạng A tăng 16%/năm và hạng B tăng 15%/năm.

Mặc dù giá căn hộ chung cư tăng cao, lượng giao dịch trong quý III/2024 vẫn tăng mạnh. Theo Savills, số lượng căn hộ sơ cấp bán được trong quý đã đạt 6.840 căn, tăng 35% so với quý II/2024 và 226% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, căn hộ hạng B dẫn đầu, đóng góp 98% số lượng căn hộ được bán.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Savills Hà Nội cho rằng hiện tại, căn hộ ở Hà Nội vẫn thu hút người mua nhờ tính đa dụng và tiềm năng sinh lời tốt hơn so với các kênh đầu tư khác.

Cũng theo Savills, giá căn hộ ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguyên do bởi nguồn cung hạn chế, chi phí đầu vào tăng do chi phí giải phóng mặt bằng tăng. Tuy nhiên, đà tăng giá nhanh như hiện tại có thể không còn xuất hiện sau năm 2025, đặc biệt ở khu vực ngoại ô thành phố bởi một lượng nguồn cung lớn sắp đổ bộ.

Giá căn hộ tại Hà Nội khó giảm trong năm 2024

Nguồn cung căn hộ mới trong quý III/2024 tăng mạnh 95% so với quý trước đó và tăng 178% so với năm 2023, đạt 5.265 căn. Trong đó, các dự án tại phía Tây Hà Nội mở bán với 3.488 căn tương đương 66% thị phần, 34% còn lại đến từ các giai đoạn tiếp theo của 4 dự án hiện tại. Nguồn cung sơ cấp đạt 10.497 căn, mặc dù vậy giảm 47% so với cùng kỳ năm 2023.

Các quận Nam Từ Liêm và Cầu GIấy chiếm 63% nguồn cung sơ cấp và 78% số lượng giao dịch trong quý, với 92% nguồn cung của khu vực phía Tây là các căn hộ hạng B. Khu vực phía Tây sẽ tiếp tục cung cấp 21.000 căn hộ từ 28 dự án, tương đương 17% nguồn cung tương lai. Vị trí gần khu vực trung tâm thành phố mới cùng các tiện ích hiện đại thúc đẩy nguồn cầu trong khu vực này.

Theo dự báo của Savills trong quý IV/2024, khoảng 9.700 căn hộ sẽ được mở bán tại Hà Nội. Trong đó, 88% đến từ giai đoạn tiếp theo của các đại dự án. Từ năm 2025 trở đi, khoảng 110.000 căn từ 106 dự án sẽ được đưa ra thị trường và phân khúc hạng B vẫn tiếp tục dẫn đầu với 54% nguồn cung tương lai. Các quận Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm và Hoàng Mai sẽ đóng góp 62% thị phần.

Giá chung cư chưa thể giảm từ nay đến cuối năm 2024. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo các chuyên gia, giá căn hộ tại Hà Nội thời gian qua đã biến động lớn nhất là loại hình chung cư, nên từ nay tới cuối năm sẽ khó có chuyện tiếp tục tăng lên, nếu có cũng sẽ chỉ là hiện tượng cục bộ không đáng kể. Tuy nhiên, để căn hộ chung cư giảm giá cũng gần như là không thể, trừ trường hợp một số người cần tiền phải "cắt lỗ".

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản cho biết, mức độ quan tâm căn hộ chung cư dần hạ nhiệt do mức độ tăng giá có phần chững lại. Tuy nhiên, giá căn hộ chung cư đã thiết lập mặt bằng mới do vậy, từ nay tới cuối năm giá bán sẽ khó giảm nhất là khi thị trường tại Hà Nội chưa giải được bài toán thiếu nguồn cung giá rẻ. Do đó, dù xuống tiền trong thời điểm nào người mua cũng cần có sự so sánh về giá kỹ lưỡng trước khi mua.