May 10 (M10) báo lãi Quý III đạt gần 25 tỷ đồng, vay nợ tăng vọt

Tổng Công ty May 10 (M10) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2022 với doanh thu và lãi đều tăng lần lượt 39% và 51% so với cùng kỳ, trong khi nợ phải trả tăng 21%, gấp 4,3 lần vốn chủ sở hữu.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của May 10 đạt 1.381 tỷ đồng, tăng 39% so với quý III/2021, doanh thu tăng chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 167% lần lên 17,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận 51,8 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, M10 báo lãi ròng quý III tăng 57% lên 24,9 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh, M10 cho biết do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng, các đơn hàng FOB cũng tăng do thị trường thế giới và trong nước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Hoạt động xuất khẩu chiếm trên 91% doanh thu và do biến động tăng của tỷ giá nên doanh thu về lãi chênh lệch tỷ giá trong kì cũng tăng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tập trung nhiều trong quản trị hệ thống nên tiết kiệm được chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận.

Tổng Công ty May 10 (M10) vừa công bố báo cáo tài chính Quý III/2022

Tính đến hết quý III/2022, doanh thu của M10 đạt 3.463 tỷ đồng, tăng 43%; lợi nhuận sau thuế đạt 75,1 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kì năm 2021.

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2022, M10 đặt mục tiêu doanh thu lên 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 120 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Ngoài ra công ty cũng dự kiến trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Như vậy tính đến hết quý III/2022, doanh nghiệp dệt may này đã hoàn thành gần 91% kế hoạch doanh thu và 77%% chỉ tiêu về lãi trước thuế cả năm.

Tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của M10 đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho có xu hướng giảm khi ghi nhận 750,5 tỷ đồng giảm 12%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 9% lên 524 tỷ đồng, trong đó phải thu của Pacificway limited hơn 118 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến cuối quý 3 tăng 21% lên 2.338 tỷ và gấp 4,3 lần vốn chủ sở hữu. Nợ ngắn hạn tăng 21% lên 1.693,9 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn ghi nhận 203,3 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 25/10, cổ phiếu M10 dừng ở mức 20.000đ/cp tăng 5,82% so với phiên trước.