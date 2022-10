Đây là lý do lợi nhuận Thép Tiến Lên (TLH) báo lãi Quý III/2022 lao dốc 94%

Quý III/2022, Tập đoàn Thép Tiến Lên báo lãi sau thuế gần 6,8 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần đạt gần 1.159 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 47% nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 65% xuống gần 57,8 tỷ đồng do giá bán kì này giảm so với cùng kì năm ngoái.

Doanh thu tài chính giảm 45% xuống 4,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng là 9,3 tỷ đồng, giảm 28%; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ 2% còn gần 12,368 tỷ đồng

Cuối kỳ, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên báo lãi sau thuế đạt gần 6,8 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo kinh doanh hợp nhất Quý III/2022 của Tập đoàn Thép Tiến Lên

Công ty giải trình, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận sau thuế giảm do có sự điều chỉnh giảm giá bán của kì này so với cùng kì năm ngoái. Chi phí tài chính tăng do chi phí lãi vay ngân hàng tăng (ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất). Bên cạnh đó, lợi nhuận công ty sụt giảm một phần còn do khoản thua lỗ từ đầu tư chứng khoán kinh doanh. Báo cáo tài chính quý III/2022 cho thấy, tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ của Thép Tiến lên là 138 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng gần 61 tỷ đồng, tức lỗ 44% giá trị. Ngoài ra lợi nhuận kì này của các công ty liên kết giảm cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty giảm theo.

Lũy kế 9 tháng, TLH ghi nhận doanh thu gần 129 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 10,4 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tính đến hết quý 3/2022 Công ty đã thực hiện được hơn 75% chỉ tiêu doanh thu và đạt 45% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của TLH là 4.685 tỷ đồng tăng thêm 490 tỷ so với đầu năm, trong đó có tới 3.386 tỷ đồng là hàng tồn kho; nợ phải trả của công ty ở mức hơn 2.647 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên mức 2.037 tỷ đồng trong đó có gần 824,9 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu của công ty là 6.830đ/cp giảm 0,15% so với phiên giao dịch trước đó.