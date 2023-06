MHC lên kế hoạch thoát lỗ, không chia cổ tức năm 2022

Năm 2023, MHC lên kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng 40 tỷ đồng. Cổ đông MHC cũng thông qua phương án không phân chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty.

Công ty Cổ phần MHC (HoSE: MHC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Năm 2023, bên cạnh việc duy trì các mảng kinh doanh cũ, MHC sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng, an sinh xã hội.

Kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023. Ảnh: MHC

MHC xây dựng kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất là 200 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng 40 tỷ đồng, năm 2022 lỗ gần 31 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư của Công ty.

Liên quan đến bất động sản tại Ecopark, bất động sản này đã ghi nhận là tài sản cố định của Công ty (không còn ở tình trạng dở dang) và đang trong quá trình làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc đầu tư tài sản này, MHC chỉ phải bỏ ra 30% chi phí đầu tư, còn lại là gói vay ưu đãi từ ngân hàng. Dự án mới chỉ bàn giao thô, để tòa nhà đi vào hoạt động cần đầu tư, cải tạo, hoàn thiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chi phí nhân công và chi phí vật liệu tăng cao. Hơn nữa, thị trường bất động sản tương đối trầm lắng, việc kinh doanh cho thuê nhà gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả không đạt yêu cầu. HĐQT đang cân nhắc phương án đầu tư để đảm bảo hiệu quả.

Về lô trái phiếu mà MHC đã phát hành, đến thời điểm hiện tại, MHC đã tất toán được 350 tỷ đồng và chỉ còn dư nợ 150 tỷ đồng. Dự định, phần dư nợ trái phiếu còn lại sẽ được tất toán trong năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, MHC chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với bà Nguyễn Thị Thùy Linh do nhận được đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân. ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Lợi vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua danh sách ứng viên.

Trong quý I/2023, MHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,36 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế bị lỗ là do doanh thu hoạt động tài chính giảm, trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính quý I/2023 lại tăng so với cùng kỳ năm trước. Sự biến động này chủ yếu phát sinh do dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của MHC tăng 16,1% so với đầu năm, lên 1.341,8 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm lên 798,1 tỷ đồng và chiếm 59,5% tổng nguồn vốn.