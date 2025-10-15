Mía Đường Cần Thơ: Lỗ lũy kế gần 70,5 tỷ đồng, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề

CTCP Mía Đường Cần Thơ đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán cho niên độ tài chính từ ngày 1/7/2024-30/6/2025 với nhiều điểm đáng chú ý.

Đáng chú ý, đơn vị Kiểm toán AFC Việt Nam đã nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với khoản phải trả ngắn hạn khác 17,1 tỷ đồng của Mía đường Cần Thơ. Theo đó, đến thời điểm phát hành báo cáo này, đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận được thư xác nhận số dư của các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác.

Ngoài ra, đối với vấn đề cần nhấn mạnh, Kiểm toán AFC Việt Nam cho biết, như đã nêu tại mục 5.11 của bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, quyền sử dụng đất là tài sản cố định vô hình mang tên cá nhân chưa được chuyển nhượng sang tên cho CTCP Mía Đường Cần Thơ với số tiền là gần 14 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề của Mía Đường Cần Thơ.

Không chỉ vậy, thuyết minh mục 1.5 của thuyết minh BCTC hợp nhất cho biết, Tập đoàn đã dừng hoạt động của Nhà máy đường Vị Thanh từ ngày 29/6/2019 do thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất. Việc đưa Nhà máy đường Vị Thanh hoạt động trở lại phụ thuộc vào việc phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy. Tuy nhiên, đến ngày phát hành báo cáo tài chính này, Tập đoàn vẫn chưa thể đưa Nhà máy Vị Thanh hoạt động trở lại.

Cuối cùng, kiểm toán nhấn mạnh vấn đề đã nêu tại mục 8.4 của Thuyết minh BCTC hợp nhất, công ty tiếp tục dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2025 - 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Mía Đường Cần Thơ thông qua.

Về kết quả kinh doanh, niên độ vừa qua, Mía Đường Cần Thơ ghi nhận doanh thu thuần 5 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ có lãi nhẹ 190 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 6,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, Mía Đường Cần thơ không ghi nhận chi phí lãi vay, chi phí bán hàng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2,4 tỷ đồng lên 15,4 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế 16,4 tỷ đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ là 33%. Tính đến ngày 30/6/2025, Mía Đường Cần Thơ lỗ lũy kế gần 70,5 tỷ đồng.

Tại ngày kết thúc niên độ, tổng tài sản của Mía Đường Cần Thơ ở mức 234,6 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu kỳ và 32%, tương ứng 76,5 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Trữ tiền của doanh nghiệp cũng giảm mạnh so với đầu kỳ, từ 53,7 tỷ đồng xuống 38,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho đi ngang, ghi nhận 14,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 76,5 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu niên độ. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận các khoản vay nợ tài chính.

Ngành mía đường dự báo nhiều thách thức "sống còn" trong niên độ mới

Tại hội nghị Tổng kết vụ sản xuất mía đường niên vụ 2024-2025, kế hoạch sản xuất niên vụ 2025-2026, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết tổng hợp từ số liệu báo cáo của các nhà máy đường hoạt động trong niên vụ 2024-2025, tổng diện tích mía thu hoạch là 189.360 ha, tăng so với con số 163.019 của niên vụ 2023-2024, 141.906 ha của niên vụ 2022-2023 và 124.753 ha của niên vụ 2021-2022.

Sản lượng mía thu hoạch niên vụ 2024-2025 là 12.428.930 tấn, cao hơn nhiều so với con số 11.204.780 tấn của niên vụ 2023-2024; 9.496.358 tấn của niên vụ 2022-2023 và 7.532.728 tấn cảu niên vụ 2021-2022.

Thông tin về kết quả sản xuất đường trong niên vụ 2024-2025, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết các nhà máy đường trên cả nước đã ép được 12.428.930 tấn mía, sản xuất được 1.266.041 tấn đường các loại.

So với vụ ép mía 2023-2024 sản lượng mía ép đạt 110,9% và sản lượng đường đạt 114,2%. So sánh với vụ ép mía 2020-2021, trong vòng 5 vụ liên tiếp, sản lượng đường tăng 183%. Điều này cho thấy, kể từ khi Việt Nam áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ năm 2021, ngành đường Việt Nam đã ghi nhận sự hồi sinh và tăng trưởng đáng kể.

Ông Lộc cho biết thêm, ngành mía đường Việt Nam hiện đang tạo sinh kế cho hơn 225.000 hộ nông dân. Giá thu mua mía niên vụ 2024-2025 đạt khoảng 1,2 – 1,3 triệu đồng/tấn, tương đương và thậm chí cao hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Cụ thể, giá mía Thái Lan ở mức 34,21 USD/tấn (tương đương 844.508 đồng), thấp hơn 48% so với Việt Nam. Chính sách giá hợp lý này đã góp phần khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, giúp sản lượng mía và đường tăng liên tục trong 5 niên vụ gần đây.

Về niên vụ 2025-2026, lãnh đạo hiệp hội dự báo sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô HFCS. Vụ chế biến 2025 - 2026, dự kiến còn 25 nhà máy đường hoạt động, với tổng công suất thiết kế là 124.000 tấn mía/ngày.

Theo ông Lộc, ngành mía đường Việt Nam không chỉ phải ứng phó với tình trạng buôn lậu đường Thái Lan và các hành vi gian lận thương mại, việc đường lỏng siro ngô HFCS được nhập khẩu ngày càng nhiều và được sử dụng phổ biến trong ngành nước giải khát đang tạo ra áp lực kép, khiến ngành mía đường đứng trước nguy cơ mất thị phần nghiêm trọng.

Ông Lộc cho rằng, đường lỏng siro ngô HFCS hiện nay là chất tạo ngọt chủ yếu trong ngành nước giải khát thay thế hoàn toàn vai trò trước đây của đường tinh luyện từ mía. Điều này khiến cho lượng đường tồn kho trong nước ngày một lớn, tiêu thụ đình trệ, đẩy các nhà máy đường và nông dân trồng mía vào tình thế khó khăn.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng đường lỏng siro ngô HFCS nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Nếu năm 2021, khối lượng nhập khẩu là hơn 102.000 tấn thì đến năm 2024 con số này đã vượt 241.000 tấn.

Riêng 7 tháng năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 126.000 tấn HFCS. Trong đó, phần lớn là loại HFCS-55 - chứa 55% fructose và 45% glucose có độ ngọt cao hơn đường mía từ 25-60%, được các doanh nghiệp lựa chọn để thay thế đường mía do giá thành rẻ hơn và khả năng tạo ngọt mạnh hơn.

Xu hướng này đã làm co hẹp nghiêm trọng thị trường tiêu thụ đường mía trong nước. Lượng đường tinh luyện từ mía sản xuất ra từ niên vụ 2023/24 vẫn còn tồn kho tại nhiều nhà máy do không có đầu ra, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi giá trị mía đường, từ nông dân cho đến doanh nghiệp chế biến.

Trong khi đó, một số quốc gia có ngành mía đường tương đồng với Việt Nam như Indonesia đã chủ động áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. Ông Nguyễn Văn Lộc cho rằng Việt Nam cũng cần xem xét lại chính sách thực hiện hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường đã có nhiều biến động.

“Ngay trong cam kết WTO cũng cho phép một quốc gia thành viên tạm thời miễn hoặc giảm các cam kết đã đưa ra trong WTO khi đối mặt với tình trạng nhập khẩu gia tăng đột biến hoặc các tình huống khẩn cấp khác gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước,” ông Lộc cho hay.