Sôi động cùng thị trường, loạt công ty chứng khoán lãi đậm trong quý III

VPBankS, SHS, SmartInvest,... báo lãi tăng bằng lần

Cụ thể, Chứng khoán VPS đã công bố BCTC quý III với doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp 1.523 tỷ, tăng 113%, lãi cho vay và phải thu cũng tăng 1,5 lần lên 706 tỷ.

Theo đó, lãi trước thuế của VPS đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tương ứng đạt 1.127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động và lãi trước thuế của VPS lần lượt đạt 5.900 tỷ và 3.192 tỷ đồng, tăng 20% và 52% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 2.564 tỷ

Đáng chú ý, VPS đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 3,5% lên 8.800 tỷ đồng , chỉ tiêu Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 25%, lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành hơn 73% mục tiêu cả năm.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 1.892 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Công ty cho biết sự tăng trưởng đến từ việc tung ra nhiều sản phẩm mới thu hút khách hàng, giúp thị phần môi giới và dư nợ margin cùng tăng mạnh.

Doanh thu hoạt động 9 tháng đạt 5.457 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi từ cho vay ký quỹ đạt 1.213 tỷ đồng; doanh thu môi giới gần 310 tỷ đồng; doanh thu tư vấn tài chính 789 tỷ đồng; và lãi từ tài sản tài chính (FVTPL) 2.999 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ và thực hiện hơn 73% kế hoạch năm 2025 (4.450 tỷ đồng).

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tăng 72%, chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán, môi giới và tự doanh chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng, TCBS đạt lợi nhuận sau thuế 4.050 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ông lớn Chứng khoán SSI, công ty ước lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và thực hiện 94% kế hoạch năm. Với mức lãi bán niên đạt 2.245 tỷ đồng, riêng quý III SSI đạt khoảng 1.755 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 78% so với cùng kỳ.

Chứng khoán VIX công bố kết quả quý III tăng trưởng đột biến, với doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.449 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần.

Theo giải trình từ công ty, lợi nhuận từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL quý III/2025 tăng với tỷ lệ 586%, tương ứng hơn 4.406 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán quý III/2025.

Đồng thời, việc đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ cũng góp phần tăng doanh thu từ các khoản phải thu và cho vay thêm 208%, tương ứng tăng 372 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trích giải trình kết quả kinh doanh của VIX.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng, chứng khoán VIX đã vượt 244%; còn nếu tính theo kế hoạch điều chỉnh (chưa thông qua) là 4.000 tỷ đồng, kết quả 9 tháng đã thực hiện hơn 103%.

Chứng khoán MB (MBS) cũng báo kết quả tích cực khi doanh thu hoạt động quý III đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới chứng khoán tăng 178% lên 370 tỷ đồng, thu nhập từ cho vay và ứng trước tiền mua chứng khoán đạt 408 tỷ đồng, tăng 53%.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, MBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 333 tỷ đồng, tăng 86% so với quý III/2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Báo cáo tài chính quý III của Chứng khoán SmartInvest (AAS) cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Doanh thu các mảng kinh doanh chính đều tăng, trong đó lãi từ FVTPL đạt 160 tỷ đồng, gấp 2,4 lần.

Chứng khoán Artex công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hơn 9 tỷ đồng, cải thiện so với quý III/2024 lỗ 5 tỷ đồng. Điều này đến từ việc chi phí được hoàn nhập. Dù vậy, lũy kế 9 tháng, công ty này vẫn đang lỗ 34 tỷ đồng.

Hòa nhịp tăng trưởng chung, tại Chứng khoán SHS, công ty này báo lãi trước thuế quý III/2025 đạt 590 tỷ đồng, gấp 7,9 lần, tương ứng tăng 697% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, tháng 8/2025 vốn hóa thị trường của SHS lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD, đưa công ty vào Top 60 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Top 6 công ty chứng khoán vốn hóa lớn nhất thị trường.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán CV (CVS) - đơn vị có mối quan hệ đến ví điện tử MoMo, báo lỗ quý thứ 13 liên tiếp. CVS ghi nhận doanh thu quý III đạt gần 8 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới và doanh thu từ hoạt động cho vay, ứng trước tăng lần lượt 793% và 699%. Tổng chi phí ở mức 13 tỷ đồng, thấp hơn 8%, chủ yếu từ giảm chi phí quản lý.

Từ đó, con số lỗ trong quý III ghi nhận 5,3 tỷ đồng, thu hẹp hơn so với 9,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế chưa phân phối đến thời điểm cuối tháng 9 nâng lên 140 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường chứng khoán trong 1 năm qua. Nguồn: Fireant.vn.

Đà tăng trưởng của nhóm công ty chứng khoán diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán quý III/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi VN-Index tăng 23% từ 1.380 điểm lên mốc 1.700 điểm vào đầu tháng 9. Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên lên tới 60.000 - 80.000 tỷ đồng.

Tuy có sụt giảm trong tháng 9, song giá trị giao dịch bình quân trong quý 3 vẫn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý III.



Trước đó, theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VPBank, dự báo quý III sẽ ghi nhận đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ở nhóm chứng khoán. Với riêng nhóm chứng khoán, hưởng lợi từ thanh khoản duy trì cao, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường, qua đó thúc đẩy nguồn thu từ phí giao dịch, lãi cho vay margin...

Cổ phiếu chứng khoán hưởng lợi khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính bản lề, khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Nhiều công ty chứng khoán đưa ra dự báo, cổ phiếu chứng khoán sẽ hưởng lợi trực tiếp từ kết quả nâng hạng thành công. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn lên đến 10,4 tỷ USD. Bên cạnh vốn ngoại, nâng hạng thường tăng niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy thanh khoản thị trường và mở rộng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Những lợi ích này sẽ nhanh chóng lan tỏa, mang lại tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến những doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong thị trường – công ty chứng khoán. Khi vốn ngoại chảy mạnh và thanh khoản gia tăng, nhóm doanh nghiệp này sẽ hưởng lợi trên nhiều phương diện.

Hay như Mirae Asset nêu quan điểm, cùng với việc thu hút dòng vốn ngoại, thanh khoản thị trường dự kiến tăng cao. Tâm lý đầu tư cải thiện kéo theo dư nợ cho vay ký quỹ tăng, hoạt động tự doanh tích cực tạo kỳ vọng tăng trưởng cho nhóm ngành chứng khoán.

Dù vậy, công ty chứng khoán VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong 1–2 quý đầu sau nâng hạng, do thị trường có thể xuất hiện những biến động mạnh ngắn hạn trước khi bước vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng bền vững hơn.

Nhìn về 6–9 tháng tới, VNDirect duy trì quan điểm tích cực với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850–1.900 điểm, được dẫn dắt bởi ba động lực chính: kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng Fed đảo chiều chính sách tiền tệ với các đợt cắt giảm lãi suất, và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Sự kết hợp của các yếu tố này được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa định giá (re-rating) và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn tới.