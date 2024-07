Một doanh nghiệp chi cho Chủ tịch hơn 7 tỷ đồng/tháng, báo lãi tăng 43% trong quý II/2024

Khử trùng Việt Nam báo lãi sau thuế quý II đạt 81,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Khử trùng Việt Nam (mã: VFG) vừa công bố Báo cáo tài chính Mẹ quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 850,8 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 32,8%; lãi gộp ở mức gần 200 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Doanh thu tài chính tăng 9,7% lên 19,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37% lên 14,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ở mức 75,2 tỷ đồng, giảm 26,5%; chi phí quản lý tăng 17% lên 15,7 tỷ đồng. Lợi nhuận khác gấp gần 2 lần lên hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, Khử trùng Việt Nam báo lãi sau thuế quý II đạt 81,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VFG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.817 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 160,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,5% và 42,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tổng tài sản của Khử trùng Việt Nam tính tới cuối tháng 6/2024 đạt 2.151 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trữ tiền đạt 30,8 tỷ đồng, giảm 90% so với đầu năm; phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 37,4% xuống 444,3 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 19,2% so với đầu năm, ở mức hơn 858 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 50% xuống 848,2 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 62% xuống còn 142,4 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 4,6% so với đầu năm, ở mức 1.303 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Khử trùng không công bố mức thu nhập của các thành viên HĐQT - Ban Điều hành. Trong quý I/2024, Khử trùng Việt Nam gây xôn xao khi chi mức thu nhập cho dàn lãnh đạo ở mức cao ngất ngưởng.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Bạch Tuyết có mức thu nhập gần 22,4 tỷ đồng trong quý đầu, tương ứng 7,4 tỷ đồng/tháng; ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc có thu nhập 20,5 tỷ đồng, tương ứng 6,8 tỷ đồng/tháng; ông Trần Văn Dũng có thu nhập 15,8 tỷ đồng, tương ứng gần 5,3 tỷ đồng/tháng...

Năm 2024, VFG đặt mục tiêu doanh thu 3.690 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng vào năm 2024, lần lượt tăng nhẹ 4% và 2% so với năm trước. Sau quý I, Công ty thực hiện được 26,2% doanh thu và 26,3% lợi nhuận năm.