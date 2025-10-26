Chỉ 2 giờ: NSND Tự Long, MC Mai Phương làm điều 'chưa từng có' trong phiên livestream bán gạo ST25 trên TikTok

Sau phiên hỗ trợ tiêu thụ cá tầm nặng 50kg trị giá 102 triệu đồng cho Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu) chiều 24/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục triển khai hoạt động thương mại số với phiên livestream bán gạo, tâm điểm là sản phẩm gạo ST25 – từng giành giải “Gạo ngon nhất thế giới”.

Phiên livestream diễn ra tối 25/10 trên kênh TikTok Hello Vietnam – tài khoản sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, với sự dẫn dắt của MC Mai Phương và sự tham gia của NSND Tự Long.

NSND Tự Long, MC Mai Phương livestream bán gạo ST25 “cháy đơn” gần 6 tấn sau hơn 2 giờ.

Trong hơn 2 tiếng phát sóng, các nghệ sĩ đã giới thiệu đến người tiêu dùng nhiều sản phẩm gạo chất lượng cao của Việt Nam, nổi bật là gạo ST25 cùng các dòng ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non. Các sản phẩm đều được cam kết nguồn gốc rõ ràng, hướng đến phân khúc gạo ngon phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Người mua trực tiếp trong phiên được hưởng nhiều ưu đãi nhờ chính sách từ nhà phân phối và chương trình khuyến mại của Napas. Đáng chú ý, chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nông sản Việt chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.

Theo thống kê, phiên livestream đã “chốt đơn” thành công gần 6 tấn gạo chỉ trong hơn 2 giờ, ghi nhận sức hút lớn của sản phẩm gạo Việt trên nền tảng số.

Chia sẻ trên sóng, NSND Tự Long bày tỏ niềm tự hào khi đồng hành cùng chương trình. “Quảng bá sản phẩm Việt chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng là trách nhiệm và cũng là vinh dự của người nghệ sĩ. Tôi tự hào khi góp phần lan tỏa giá trị hàng Việt đến bà con cả nước”, NSND Tự Long nói.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, livestream nông sản là cách làm mới, phù hợp xu hướng thương mại số, góp phần đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước. ST25 được chọn làm sản phẩm chủ lực không chỉ vì chất lượng đã được khẳng định mà còn là biểu tượng của niềm tự hào nông nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản chất lượng cao, tạo cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp và hợp tác xã,” ông Linh khẳng định.