Một năm "ăn nên làm ra" của các doanh nghiệp dược phẩm

Năm 2023, mặc dù nền kinh tế đối mặt nhiều khó khăn, ngành dược phẩm vẫn thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Nhiều công ty trong ngành không chỉ vượt qua thử thách mà còn ghi nhận kết quả tài chính tích cực, đạt được lãi kỷ lục.

Dược Hậu Giang, Dược phẩm Imexpharm lãi lớn

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) đạt 1.535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ, tăng lần lượt 15% và 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Biên lãi gộp thu hẹp từ 47% cùng kỳ về 43% quý vừa rồi do giá vốn tăng nhanh. Doanh nghiệp cho biết, nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng khiến lãi tăng trưởng tốt.

Lũy kế cả năm, công ty dược đầu ngành ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 5.015 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc nghìn tỷ với con số cụ thể 1.051 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2022, tương đương lãi gần 2,9 tỷ đồng mỗi ngày. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tương tự, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) cũng có một năm kinh doanh tích cực. Trong quý IV/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 608 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 72,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt mức 1.994 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và vượt xa 14% so với mục tiêu đề ra, nhờ vào sự góp phần lớn từ kênh OTC (53%) và kênh ETC (42,7%).

Thuốc kháng sinh vẫn là điểm mạnh cốt lõi của Imexpharm, chiếm 74% tổng doanh thu. Các nhà máy EU-GMP (IMP2, IMP3 và IMP4) đã đóng góp mạnh mẽ vào doanh thu và lợi nhuận, nhờ vào việc mở rộng công suất sản xuất và danh mục sản phẩm hướng tới kênh ETC.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 đạt 377 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và vượt 8% so với mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế đạt 299,5 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm 2022.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Foripharm, HNX: DP3) năm 2023 ghi nhận doanh thu thuần của Dược phẩm Trung ương 3 đạt gần 410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 157 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và tăng 15% so với năm trước. Đây là mức lãi cao kỷ lục của Dược phẩm Trung ương 3. Mức tăng của lợi nhuận chủ yếu do công ty đã tiết giảm được 45% chi phí bán hàng còn 74 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tài chính đã tăng gấp 2 lần cùng kỳ lên gần 21 tỷ đồng.

Năm 2023, Dược phẩm Trung ương 3 đặt mục tiêu doanh thu đạt 450 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng, giảm 37%. Như vậy, đến hết năm, công ty đã hoàn thành 91,1% kế hoạch doanh thu và vượt 81,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, HoSE: DBD) lãi cả năm 2023 với 269 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước đó và là mức cao kỷ lục của công ty kể từ khi hoạt động.

Lợi nhuận sau thuế của CTCP Dược phẩm dược liệu (Pharmedic, HNX: PMC) đạt gần 84 tỷ đồng năm vừa rồi, tăng nhẹ so với năm 2022 nhưng cũng đủ để thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Tuy nhiên, CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (UPCoM: DP2) liên tục thua lỗ, với mức lỗ ròng 24 tỷ đồng trong năm thứ 6 liên tiếp, lũy kế lỗ đến 122 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là giá vốn chiếm tỷ trọng tới 95% doanh thu.

CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco - UPCoM: DDN) ghi nhận mức giảm sút về lợi nhuận lớn nhất, với lợi nhuận ròng giảm 93% về hơn 1 tỷ đồng và doanh thu thuần giảm 20% về 945 tỷ. Công ty giải trình rằng, việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và vướng mắc pháp luật khiến doanh thu giảm.

Giá trị của ngành dược phẩm được dự báo đạt 7,89 tỷ USD, tăng 9,1% năm 2024

Trong báo cáo phân tích cuối tháng 12/2023, Chứng khoán Mirae Asset thông báo rằng đối mặt với sự biến động đáng kể về bệnh tật và tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, ngành dược phẩm được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kép CAGR 6% trong giai đoạn từ 2023 đến 2028.

Dự báo giá trị của ngành dược phẩm vào năm 2024 là 7,89 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong số này, kênh ETC sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với OTC (thuốc bán tại quầy, không cần kê đơn) nhờ vào việc bảo hiểm toàn dân đã đạt mức bao phủ 93%. Dự kiến giá trị của kênh ETC vào năm 2024 sẽ đạt 6 tỷ USD, tăng 9,4%.

Nếu cơ chế tự chủ tài chính được hoàn tất, bệnh viện công lập có thể tăng cường sự ưu tiên cho các sản phẩm thuốc nội địa chất lượng cao, thúc đẩy nhu cầu sử dụng thuốc ETC trong bệnh viện.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 250 nhà máy sản xuất thuốc, trong đó có 228 nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP trở lên. Tuy nhiên, chỉ có 16 công ty đáp ứng tiêu chuẩn EU/GMP hoặc PIC/S-GMP, các tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo chất lượng và an toàn trong sản xuất dược phẩm.

Đối với các dòng thuốc đặc trị, hiện tại rất ít công ty dược phẩm tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu, với hầu hết chỉ cạnh tranh trong nhóm 2 thuốc. Dự kiến trong giai đoạn từ 2023 đến 2026, có thêm 5-6 doanh nghiệp sẽ hoàn thành nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP, bao gồm cả Dược Bình Định (Mã: DBD) và Mediplantec (Mã: MED) - hai công ty dược đang niêm yết.

Do đó, hiện nay, có lợi thế cho việc tận dụng xu hướng thị trường tích cực (kênh ETC tăng trưởng mạnh mẽ hơn kênh OTC) và chiếm lĩnh thị phần đối với những công ty đã đầu tư hoặc đang dự kiến sớm có dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU/GMP hoặc PIC/S-GMP, như Imexpharm, Dược Hậu Giang,...