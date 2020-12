MSB của ông Trần Anh Tuấn lên sàn giá 15.000 đồng/cp

Gần 1,18 tỷ cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch sẽ chính thức được giao dịch trên HOSE từ ngày 23/12 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Dự kiến sau khi lên sàn, ngân hàng sẽ tiến hành kế hoạch chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, hơn 1,17 tỷ cổ phiếu MSB sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 23/12/2020 với giá tham chiếu là 15.000 đồng/cp. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% giá tham chiếu. Vốn hóa thị trường của ngân hàng theo đó vào khoảng 17.600 tỷ đồng.

MSB của ông Trần Anh Tuấn lên sàn giá 15.000 đồng/cp

Trước đó, ngày 14/12, HOSE đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của MSB với giá trị niêm yết tính theo mệnh giá đạt 11.750 tỷ đồng, tương đương với vốn điều lệ của ngân hàng hiện nay.

Trong thông báo mới đây, đại diện MSB cho rằng mức giá chào sàn 15.000 đồng là "khá hấp dẫn với thị trường" khi P/B và P/E tính theo 4 quý gần nhất lần lượt là 1 và 10,7 lần, thấp hơn trung bình các ngân hàng với quy mô tương ứng.

Ngày 30/11/2020, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng cho ngân hàng của ông Trần Anh Tuấn với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tương đương 825,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với mức giá chào bán là 11.500 đồng/cp, dự kiến nhà băng này sẽ thu về khoảng 950 tỷ đồng.

Sau khi phát hành, ngân hàng của ông Trần Anh Tuấn chỉ còn nắm giữ khoảng 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho Cán bộ nhân viên ngân hàng.

11 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của MSB riêng lẻ đạt trên 166 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế vượt 60% so với mục tiêu kế hoạch năm, đạt hơn 2.302 tỷ, tăng 116% so với 11/2019.