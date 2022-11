Mua cổ phiếu HDB không công bố, một cá nhân bị phạt gần 600 triệu đồng

Bà Đoàn Thu Hương - người liên quan đến ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát HDB bị phạt 590 đồng vì mua hơn 2,95 triệu cổ phiếu HDB nhưng không công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đoàn Thu Hương - người liên quan đến ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: HDB).

Bà Đoàn Thu Hương đã mua hơn 2,95 triệu cổ phiếu HDB (tương ứng với tổng giá trị hơn 29,5 tỉ đồng theo mệnh giá) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ngày thực hiện giao dịch mua số cổ phiếu HDB nói trên là 19/7.

Theo đó, bà Hương bị phạt tiền hơn 590,42 triệu đồng theo quy định. Đồng thời, bà Đoàn Thu Hương bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều lãnh đạo HDBank đã lần lượt thông báo đăng ký mua vào cổ phiếu, trong đó mới nhất, ông Nguyễn Hữu Đặng - Phó Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu. Tương tự, ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát cũng đăng ký mua vào số lượng cổ phiếu tương đương.

Được biết, các giao dịch trên dự kiến được thực hiện từ ngày 15/11 đến hết 14/12/2022 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với mục đích đầu tư dài hạn.

Trước đó ngày 4/11, ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank đã hoàn tất mua 659.700 cổ phiếu HDB qua đó nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 1,9 triệu đơn vị sau 2 đợt mua vào trong năm nay.

Mới đây, HDB cũng vừa thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là trong năm 2022 và 2023. Cổ phiếu được hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ ngân hàng được tăng thêm 200 tỷ đồng lên 25.503 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động chung của ngân hàng.

9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng - tăng 80,1% so với cùng kỳ. Nhà băng này đã ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái qua đó hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu HDB giảm 5,79% xuống còn 14.950 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 40% trong 6 tháng qua.