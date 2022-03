Mua gạo không đấu trộn, dẻo thơm cho bữa cơm nhà

Gạo A An do Tập đoàn Tân Long sản xuất được cam kết về tiêu chuẩn sạch không đấu trộn, không chất bảo quản. Các sản phẩm đều là gạo thơm, gạo nếp, gạo đặc sản đóng túi chất lượng cao như Japonica, Jasmine, ST21, ST24, ST25, gạo lúa tôm, gạo organic...

Gạo sạch an toàn từ cánh đồng

Để tìm mua đúng các loại gạo đặc sản, gạo dẻo thơm, an toàn, người dân nên tìm chỗ mua gạo sạch tại các cửa hàng uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng . Gạo đóng túi quy cách 2kg - 5kg được làm bởi các công ty, đơn vị uy tín hiện nay được phân phối rất phổ biến trên thị trường.

Điểm chung của các sản phẩm này là cung cấp các thông tin về chủng loại gạo, mùa vụ, thời điểm đóng gói - hạn sử dụng đến thông tin của ngày sản xuất đều rất minh bạch, rõ ràng. Điều này giúp người mua hàng dễ lựa chọn gạo hơn và cũng an tâm về chất lượng khi nấu hơn.

Trong số đó, gạo A An do Tập đoàn Tân Long sản xuất là một trong những thương hiệu gạo nội địa được đông đảo quý khách hàng tin tưởng lựa chọn. Được biết, gạo A An là sản phẩm của quy trình được Tân Long xây dựng bài bản từ việc tổ chức hợp tác với nông dân trên cánh đồng để chăm sóc cây lúa theo quy trình chuẩn; thu mua lúa đạt tiêu chuẩn đến xử lý - đóng gói tại nhà máy và phân phối đến tay quý khách hàng.

Các sản phẩm chính của gạo A An đều là giống gạo thơm như Japonica, thơm lài Jasmine, Nàng hoa, Đài thơm hoặc đặc sản Sóc Trăng như ST21, gạo ST24, ST25; được nhà sản xuất cam kết là sử dụng giống lúa xác nhận (giống xác nhận là hạt giống được nhân lên từ giống nguyên chủng; đạt độ thuần đến 99,7% ; độ sạch >99%) và 100% không đấu trộn, kiểm soát nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra còn có các loại gạo chất lượng cao được thu hoạch từ vùng lúa tôm hoặc organic hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đạt các chứng nhận hữu cơ an toàn từ Nhật Bản, Canada và châu Âu. Các loại gạo trên đều có đặc tính thơm ngon, mùi thơm lá dứa tự nhiên rất đặc trưng, cơm khi để nguội vẫn dẻo và mềm.

Liên tiếp 2 năm 2019 và 2020, gạo A An do Tân Long cung cấp đều được vinh danh top các sản phẩm Tin & Dùng cho người tiêu dùng bình chọn.

Những lưu ý về mọt gạo và cách nấu gạo dẻo thơm ngon vừa ý cả gia đình

Trong một vài trường hợp, khách hàng khi mua các loại gạo về trữ tuy vẫn còn hạn sử dụng nhưng vẫn thấy có hiện tượng mọt gạo và cho rằng đó là gạo không sạch, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng điều này là chưa hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ trong quá trình sinh trưởng của cây lúa luôn có sự xuất hiện của trứng mọt, đến khi ra thành phẩm gạo nếu gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ biến thành mọt gạo. Mọt thường ăn phần cám trên thân hạt gạo, không ảnh hưởng gì đến tính chất an toàn hay vệ sinh thực phẩm.

Để hạn chế mối mọt sinh trưởng trong gạo, khách hàng không nên mua trữ gạo quá nhiều dẫn đến việc không sử dụng kịp, lâu ngày sẽ sinh ra mọt; nên đặt gạo trong những hộp đựng gạo chuyên dụng, đặt ở nơi kín và hoàn toàn khô ráo. Khi phát hiện có mọt gạo, phương pháp an toàn nhất là sàng gạo.

Đánh giá mức độ sạch và nguồn gốc an toàn của gạo ngoài những yếu tố có thể quan sát như không ẩm mốc, hạt gạo đều, mùi thơm tự nhiên còn có nhiều yếu tố khác như không được chứa chất tạo mùi cấm, không chứa các chất bảo quản độc hại và không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… Những yếu tố này không thể quan sát bằng mắt thường. Do đó, tìm chỗ mua gạo sạch tại những nơi uy tín và có nguồn gốc là rất quan trọng để mua được gạo thơm ngon, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đối với các loại gạo dẻo thơm vừa hoặc dẻo nhiều như ST21, ST24, ST25, khi nấu nên đong gạo và nước với tỷ lệ 1:1, không nở nắp nồi trong lúc nấu cho đến khi cơm chín. Để cho cơm thơm ngon đậm đà và đẹp mắt hơn hơn có thể cho thêm 1/3 muỗng muối nhỏ, 1/2 muỗng dầu ôliu và trộn đều trước khi nấu (định lượng dành cho 500gram gạo). Đối với gạo Nhật Japonica, nên ngâm gạo trước khi vo và nấu chín.