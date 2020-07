Nắng nóng kỷ lục 27 năm, điện năng sinh hoạt tăng 15,49%

Theo thông tin từ Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kỷ lục điện năng sinh hoạt tháng 6/2020 khu vực miền Bắc đã tăng mạnh 15,49% so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, đại diện EVN cho hay, điện cấp cho quản lý tiêu dùng tháng 6/2020 là 7,335 tỷ kWh, tăng trưởng 12,84% so với cùng kỳ. Do đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, điện năng sinh hoạt khu vực miền Bắc tháng 6/2020 đã tăng mạnh 15,49% so với cùng kỳ 2019 và tăng 37,13% so với tháng 5/2020.

Ngoài ra, điện năng sinh hoạt khu vực miền Trung trong tháng 6 cũng tăng 5,85%, miền Nam tăng 11,87% so với cùng kỳ 2019.

"Tính đến tháng 6/2020, EVN có trên 28,5 triệu công tơ phục vụ khách hàng, trong đó có trên 15,4 triệu công tơ điện tử (chiếm tỷ lệ 54,05%) với 13,5 triệu công tơ được thu thập chỉ số từ xa và trên 13,09 triệu là công tơ cơ khí với 0,65 triệu được áp dụng công nghệ ghi chỉ số bằng camera. Với công tơ cơ khí và công tơ điện tử nhưng chưa có tính năng đọc số liệu từ xa được các đơn vị Điện lực sử dụng 100% thiết bị máy tính bảng để trang bị cho nhân viên ghi chỉ số (GCS).

Đợt nắng nóng kéo dài hè 2020 khiến điện năng sinh hoạt tăng mạnh

Trong đó, phần mềm GCS đồng thời có tính năng cảnh báo chênh lệch so với tháng trước để nhân viên có thể kiểm tra ngay tại công tơ, một số đơn vị của EVN như EVNHANOI, Công ty Điện lực Bắc Ninh, Thái Nguyên còn trang bị gậy GCS có gắn camera để chụp ảnh công tơ tại thời điểm GCS. Trong vòng 24h sau khi đi GCS, Điện lực phải gửi thông báo theo các hình thức SMS/Email/Zalo/Web CSKH/App CSKH… đến khách hàng để khách hàng có thể giám sát việc ghi chỉ số công tơ của các đơn vị Điện lực", đại diện EVN cho hay.

Theo đó, tính đến ngày 25/6/2020 đã có trên 7,63 triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng 1,3 lần trở lên. Ngoài ra, các Tổng công ty điện lực đã phúc tra được 6,56 triệu khách hàng (đạt tỷ lệ 85,97%).

Về tình trạng sai lệch khiến hóa đơn tiền điện "nhảy múa" thời gian qua, đại diện EVN cho hay, một số nguyên nhân là do: Sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai,…

"Trường hợp nhân viên nhập chỉ số sai của toàn EVN là 6.271 khách hàng trên tổng số trên 28,48 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 0,022% tổng số khách hàng. Trong đó, 1.249 hoá đơn truy thu thêm tiền của khách hàng do việc sai gây giảm cho khách hàng và 675 khách hàng hoàn trả lại tiền khách hàng do việc sai gây tăng cho khách hàng", đại diện EVN cho hay.

Nói về tình trạng trên, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết, qua kết quả kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ và xử lý kiến nghị cho thấy, việc sai sót trong thời gian qua tại một số đơn vị được báo chí nêu là các trường hợp cá biệt.

"Nguyên nhân bởi lỗi tác nghiệp xảy ra đồng thời tại một số khâu trong hoạt động ghi chỉ số và lập hoá đơn tiền điện. Do vậy, các đơn vị trong EVN đã kỷ luật hàng loạt cán bộ quản lý liên quan.

Đối với các khách hàng phản ánh qua trung tâm chăm sóc khách hàng khi thấy hoá đơn tiền điện tăng cao, chúng tôi sẽ đi kiểm tra, kiểm định công tơ của khách hàng. Đa phần khách hàng đồng ý với cách giải quyết của ngành điện lực", ông Dũng thông tin.