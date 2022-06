Navico điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận lên 1.000 tỷ đồng, tăng gần 40%, cổ phiếu ANV "tím lịm"

Công ty CP Nam Việt (ANV) vừa thông qua kế hoạch năm 2022 với mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 6% và 38,9% so với kế hoạch đã trình.

Công ty CP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa công bố nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Navico thông qua kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 6% và 38,9% so với kế hoạch đã trình trong tài liệu.

Theo tờ trình trước đó, Navico lên mục tiêu 4.900 tỷ đồng doanh thu và 720 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

So với năm 2021, chỉ tiêu doanh thu đã cao hơn 48% còn kế hoạch lợi nhuận gấp 6,6 lần. Nếu thực hiện thành công thì đây là con số kinh doanh cao kỷ lục của Nam Việt kể từ khi thành lập tới nay.

Navico đặt mục tiêu tiếp tục áp dụng công nghệ cao để tự chủ về con giống cá tra chất lượng cao, đầu tư sản xuất Colagen và Genlatin, công suất 780 tấn/năm (dự kiến tháng 7/2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng).

Năm 2022 ANV cũng bắt đầu triển khai các dự án bất động sản trong năm 2022. Tháng 3/2022, Công ty có thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt vừa được thành lập và bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên làm người đại diện phần vốn góp 81 tỷ đồng, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ.

Nam Việt còn dự kiến đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ từ phân cá, công suất 70.000 tấn/năm và đầu tư điện năng lượng mặt trời 650 Mw theo lộ trình Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt.

Kết thú quý I/2022, Navico ghi nhận doanh thu đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2021, lãi sau thuế đạt 206,6 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Tính đến cuối 31/3/2022, tổng tài sản Navico đạt 5.098 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm.

Trước đó vào cuối tháng 5, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá kế hoạch tham vọng 720 tỷ lợi nhuận trước thuế của Nam Việt tương đối khả thi nhờ vào loạt yếu tố có lợi cho ANV.

Đầu tiên, nhu cầu cá thịt trắng toàn cầu tăng giúp ANV đẩy mạnh sang các thị trường hiện hữu, đặc biệt chiến tranh Nga - Ukraine sẽ giúp công ty hưởng lợi ở thị trường EU.

Xung đột Nga - Ukraine được xem là cơ hội cho cá tra Việt Nam khi sản phẩm này được kỳ vọng có thể thay thế cho cá minh thái của Nga ở EU. ANV cũng sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Nga trong quý II do kỳ vọng về nhu cầu lương thực, thực phẩm ở thị trường này trong bối cảnh xung đột chính trị leo thang

Bên cạnh đó, khả năng phục hồi ở Trung Quốc khi nền kinh tế nước này mở cửa trở lại và việc kiểm dịch trên sản phẩm nhập khẩu được giảm bớt cũng là một thuận lợi cho ANV.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc vẫn sẽ là nhân tố rủi ro do chính sách “Zero Covid” và tình hình phong tỏa ngày càng siết chặt dù nhu cầu được kỳ vọng lớn và bị dồn nén trong hai năm dịch.

VDSC kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ bắt đầu có những động thái mở cửa trở lại nền kinh tế trong nửa còn lại năm 2022, giúp doanh thu của ANV tại thị trường này sẽ có sự tăng trưởng tích cực trong các quý tiếp theo.

Ngoài ra, ANV cũng có thể xuất khẩu trở lại sang thị trường Mỹ. Công ty kỳ vọng xuất khẩu trở lại thị trường Mỹ từ tháng 8/2022 sau khi được hưởng thuế chống bán phá giá POR17 0%, nếu điều này đúng như kế hoạch thì đây sẽ là yếu tố tích cực cho lợi nhuận 2022.

Nhờ doanh số và lợi nhuận tăng trưởng tốt đã giúp cổ đông ANV tận hưởng niềm vui lớn từ cổ phiếu mang lại. Trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu ANV tăng 91,83%. Đầu tháng 6/2022, cổ phiếu ANV đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, đạt 60.800 đồng/cổ phiếu.

Sau nhiều phiên giảm xuống, cổ phiếu ANV tăng trần lên 54.600 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên ngày 14/6).