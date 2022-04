Navico (ANV) rót 200 tỷ đồng thành lập công ty chế biến thức ăn thủy sản

Navico (ANV) sẽ góp 200 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Chế biến thức ăn Thủy sản Nam Việt.

CTCP Nam Việt - Navico (HoSE: ANV - sàn HOSE) vừa công bố Quyết định của HĐQT về việc tham gia góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn Thủy sản Nam Việt.

Theo đó, Navico (ANV) sẽ góp 200 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Chế biến thức ăn Thủy sản Nam Việt. Navico ủy quyền cho ông Đỗ Lập Nghiệp đứng tên là người đại diện phần vốn góp của Nam Việt.

Trước đó, hồi tháng 3/2021, Navico cũng thông qua góp 81 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt.

Công ty con có cùng trụ sở chính với Navico, tại 19D Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Doãn Chí Thiên, sinh năm 1989, con trai ông Doãn Tới, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam Việt - người đại diện phần vốn góp 81 tỷ đồng tại Bất động sản Nam Việt, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ..



Theo báo cáo quản trị ngày 12/1, cha con ông Doãn Tới đang là cổ đông lớn nhất Navico với hơn 101 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 79,27%. Riêng ông Doãn Tới nắm giữ 71,8 triệu đơn vị, ứng với 56,3% vốn điều lệ.

Như vậy đến nay, công ty này có 8 công ty con và đều nắm 100% vốn. Các đơn vị thành viên hoạt động trong các mảng như gia công, chế biến, nuôi trồng thủy sản; sản xuất điện năng lượng mặt trời; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ…

Về phía công ty mẹ Navico, đơn vị kinh doanh chính trong lĩnh vực thủy sản với sản phẩm chủ lực là cá tra. Năm 2021, doanh thu thuần gần như tương đương cùng kỳ, ở mức 3.494 tỷ đồng. Các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng tăng trong năm qua, chủ yếu do chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển cao. Theo đó, lãi sau thuế giảm 37% về gần 128 tỷ đồng.

Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng 35,3 tỷ đồng, tương đương 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, chi phí bán hàng cũng tăng 95,7 tỷ đồng, tương đương 51,7% so với cùng kỳ chủ yếu là chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển tăng nhiều dẫn đến lợi nhuận giảm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu ANV tăng 1,24% lên 40.700 đồng/CP.