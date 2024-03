NCB dự trình mục tiêu cho vay tăng 16%, tăng 7.000 thẻ tín dụng trong năm nay

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB; HNX: NVB) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, đại hội sẽ được tổ chức ngày 13/4/2024 tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Theo tài liệu, HĐQT NCB trình cổ đông mục tiêu năm 2024 như sau: Tổng tài sản đạt 105.892 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2023), dư nợ cho vay khách hàng đạt 64.344 tỷ đồng (tăng 16,3% so với năm 2023), quy mô khách hàng đạt 1,15 triệu khách (tăng 15% so với năm 2023) và lũy kế số lượng thẻ tín dụng là 31.991 chiếc, tăng 7.000 thẻ so với năm 2023 (tương ứng với mức tăng 28%)

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 NCB.

Tuy nhiên, HĐQT NCB không trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế cụ thể mà chỉ đưa ra cam kết dùng toàn bộ nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ theo phương án cơ cấu lại.

NCB chuẩn bị chào bán 620 triệu cổ phiếu

Đáng chú ý, NCB lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Căn cứ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023, HĐQT NCB đã xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng thực hiện trong năm 2024, lập hồ sơ đề nghị và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. NCB đang tiếp tục triển khai các nội dung tăng vốn theo trình tự quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo phương án được phê duyệt, NCB sẽ chào bán 620 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là 6.200 tỷ đồng, sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỷ đồng); Công nghệ và chuyển đổi số (500 tỷ đồng); Xây dựng nhận diện thương hiệu (200 tỷ đồng) và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (200 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024 - 2025.

Kết phiên giao dịch ngày 21/3/2024, cổ phiếu NVB tăng gần 1% lên 10.700 đồng/cp.