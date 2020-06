Nền kinh tế Mỹ của ông Trump đã phục hồi ra sao từ đại dịch Covid-19?

Việc tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kiểm dịch Covid-19, cho đến nay người dân Mỹ đã có thể tự do di chuyển, ăn uống bên ngoài và thậm chí là chuyển nhà.

Dù số ca nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên, nhưng các báo cáo đang cho thấy sự cải thiện tích cực trong các ngành công nghiệp du lịch, nhà hàng cũng như thị trường nhà đất - những tín hiệu sáng báo hiệu sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.



Dưới đây là 5 biểu đồ thể hiện trạng thái phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch.

Nhu cầu sử dụng ứng dụng định vị dẫn đường

Theo dữ liệu mới nhất từ ứng dụng điều hướng định vụ Apple Maps, người dân đang phụ thuộc nhiều hơn vào việc sử dụng ứng dụng để tìm kiếm phương tiện đi lại.

Số lượng người sử dụng ứng dụng định vị này đã phục hồi khi nhiều người dân quay trở lại làm việc tại những thành phố lớn như New York và San Francisco. Nhưng nhu cầu tìm kiếm các phương tiện công cộng như xe bus, tàu hỏa chỉ phục hồi khoảng một nửa do nhiều doanh nghiệp vẫn cho phép làm việc tại nhà và người dân thì cảnh giác với việc tụ tập đông người trên xe.

Đặt bàn tại nhà hàng

Theo dữ liệu thống kê từ các dịch vụ đặt bàn nhà hàng trực tuyến, lượng khách đặt bàn đã giảm hơn 60% so với năm ngoái.

Lượng khách đặt bàn đã giảm 100% hồi cuối tháng 3 và cả tháng 4, do lệnh hạn chế kiểm dịch buộc các nhà hàng chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi thay vì phục vụ trực tiếp tại quán. Tuy nhiên số lượt đặt bàn đã bắt đầu chứng kiến sự phục hồi kể từ tháng 5 khi các tiểu bang nới lỏng hạn chế phòng ngừa dịch bệnh và mọi người có thể ra ngoài ăn trở lại.

Đặt phòng khách sạn

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu khách sạn toàn cầu STR, số lượng phòng được đặt trước đã tăng lên khoảng 42% do mùa hè đang đến gần, trẻ em được nghỉ học và nhiều gia đình có dự định đi du lịch. Bãi biển Norfolk, Virginia là địa điểm du lịch duy nhất đặt được trên 50% tỉ lệ đặt phòng. Theo sát đó là các điểm du lịch nổi tiếng khác như thành phố Phoenix, New York,Tampa và Fla.

Du lịch hàng không

Ngành du lịch hàng không đã bắt đầu chứng kiến sự phục hồi kể từ mức giảm mạnh hồi tháng 3, giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.

Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 6, theo dữ liệu của Ủy ban An toàn giao thông, số lượng khách du lịch hàng ngày qua các trạm kiểm soát an ninh sân bay từ đầu năm đến nay vẫn giảm mạnh 80% so với năm ngoái. Ngành công nghiệp du lịch hàng không hiện nay đang chờ xem liệu số lượng khách du lịch trong mùa hè này có tăng lên, qua đó kéo theo sự phục hồi nhanh chóng hay không?

Mua nhà

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA), lượng đơn xin thế chấp mua nhà hộ gia đình tại Mỹ đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái khi mà lãi suất vay thế chấp giảm xuống mức kỷ lục. Ông Joel Kan – chủ tịch phụ trách dự báo kinh tế và công nghiệp tại MBA cho biết: “Đơn xin mua nhà đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 năm qua và tăng trong 9 tuần liên tiếp”. Thị trường nhà đất tiếp tục giải quyết những nhu cầu mua nhà bị tích tụ từ đầu mùa xuân, đồng thời dần cải thiện niềm tin của người tiêu dùng.