Ngân hàng nào được “ưa thích” trên sàn chứng khoán năm 2021?

Trong báo cáo Triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 mới đây của Bộ phận phân tích công ty chứng khoán SSI (SSI Research), các chuyên gia đánh giá, cổ phiếu ngân hàng vẫn còn khả năng tăng giá với nhiều yếu tố xúc tác hỗ trợ.

Giải mã lý do cổ phiếu ngân hàng vẫn còn khả năng tăng giá năm 2021

Động lực thứ nhất đến từ làn sóng lên sàn/ chuyển sàn của các ngân hàng. Cụ thể, dự kiến, việc niêm yết của SeaBank và OCB sẽ thực hiện vào quý 1/2021, theo sau là các tên tuổi khác vì mới chỉ có 21 ngân hàng niêm yết trong tổng số 31 ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện niêm yết.

Thứ hai, các đợt phát hành riêng lẻ của BIDV và Vietcombank được kỳ vọng sẽ có nhiều tiến triển. Đồng thời, việc bán các công ty con có thể bổ sung vốn cho ngân hàng.

Yếu tố quan trọng khác, theo SSI là sự kiện NHTM quốc doanh cuối cùng trong lộ trình IPO. Theo đó, Agribank - ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản mới đây đã đề xuất kế hoạch IPO khá hấp dẫn. Thông thường, quá trình IPO mất khoảng hơn hai năm. Kế hoạch mới đề xuất bao gồm cổ phần hóa hai giai đoạn, trong đó trước tiên Agribank sẽ bán 0,5% cổ phần cho cán bộ nhân viên, sau đó niêm yết trên sàn. Trong giai đoạn thứ hai, sau khi các nhà đầu tư có thêm thời gian để thẩm định và / hoặc hiểu biết thêm về ngân hàng, đợt IPO chính thức sẽ được thực hiện với mức độ minh bạch cao hơn.

"Đây hiện mới chỉ là một đề xuất, mặc dù chúng tôi rất ủng hộ ý tưởng này. Nếu được thông qua, tỷ trọng của hệ thống ngân hàng trong VNIndex theo quan điểm của chúng tôi sẽ tăng vọt và đây có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của ngành", nhóm phân tích cho biết.

Cuối cùng, theo dự báo của SSI Research, lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Năm 2021, SSI ước tính Lợi nhuận trước thuế trung bình của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng trưởng 21,0% so với cùng kỳ. Các NHTM quốc doanh ước tính đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao hơn (tăng 30%) so với ngân hàng thương mại cổ phần (tăng 17,2%) do lợi nhuận trước thuế 2020 của các NHTM quốc doanh ở mức thấp (giảm 6% so với 2019).

Triển vọng của các cổ phiếu ngân hàng được "ưa thích"

Top các cổ phiếu ngân hàng được SSI Research "ưa thích" năm 2021 bao gồm: TCB của TechcomBank, CTG của VietinBank, MBB của ngân hàng Quân đội và ACB của Ngân hàng Á Châu.

Với Techcombank, SSI Research dự đoán, lợi nhuận trước thuế năm 2020 và 2021 lần lượt là 16,5 nghìn tỷ đồng ( tăng 28,5% so với cùng kỳ) và 18,5 nghìn tỷ đồng (12,2% so với cùng kỳ). Hoạt động kinh doanh trái phiếu của TCB sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong 2-3 năm tới do nhiều doanh nghiệp lớn phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2021-2023.

Từ đó, SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 38.200 đồng/cp, dựa trên phương pháp PB với PB mục tiêu điều chỉnh tăng từ 1,2 lần lên 1,5 lần.

Với VietinBank, trong quý 4/2020, CTG đã xử lý hết trái phiếu VAMC còn lại. Ngân hàng cũng đã ký một thỏa thuận bancassurance độc quyền với Manulife với mức phí ước tính là 350 triệu USD và ước tính thu nhập từ bancassurance sẽ tăng từ 30% -50% so với cùng kỳ trong 5 năm tới.

Dự báo, lợi nhuận trước thuế năm 2020 và 2021 lần lượt lên 10,8 nghìn tỷ đồng và 15,5 nghìn tỷ đồng, dựa trên việc giảm trích lập dự phòng và tăng thu nhập từ ngân hàng bán lẻ, bao gồm cả bancassurance.

"Giá mục tiêu 1 năm là 41.100 đồng/cp, dựa trên phương pháp PB với PB mục tiêu điều chỉnh tăng từ 1,6 lần lên 1,7 lần", SSI Research đánh giá.

Tương tự, chất lượng tài sản của MB được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện vào năm 2021. Đáng chú ý, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ 20% so với cùng kỳ vào năm 2021, nhờ tăng trưởng thu nhập hoạt động tăng 18% và chi phí tín dụng được kiểm soát ở mức 2,18% trong năm (so với 2,11% vào năm 2020).

Tuy nhiên, kinh tế phục hồi thấp hơn dự kiến dẫn đến nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính là rủi ro nhà băng này phải đối mặt. Do đó, giá mục tiêu 1 năm của MBB là 27.500 đồng/cp, dựa trên phương pháp PB với PB mục tiêu điều chỉnh tăng từ 1,2 lần lên 1,3 lần.

Giá mục tiêu 1 năm của các mã cổ phiếu ngân hàng

Tại ACB, ước tính ACB sẽ tăng trưởng lợi nhuận 25,9% so với cùng kỳ và 19,2% so với cùng kỳ vào năm 2020 và 2021.

Đáng chú ý, thu nhập từ hợp đồng bancassurance độc quyền sẽ giúp ngân hàng có thêm nguồn vốn mạnh mẽ với chi phí thấp, do đó, tạo điều kiện tăng trưởng cao hơn trong những năm tới. Giá mục tiêu 1 năm của ACB là 32.800 đồng/cp, dựa trên phương pháp PB với PB mục tiêu điều chỉnh tăng từ 1,5 lần lên 1,6 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, thị giá của TCB đang giao dịch quanh mức 35.600 đồng/cp, trong khi đó CTG của VietinBank đứng ở 38.850 đồng/cp; MBB (26.600 đồng/cp) và ACB (29.950 đồng/cp).