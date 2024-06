Bất chấp những phát biểu mới đây về dự định nới lỏng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ngân hàng Thái Lan vẫn quyết định giữ nguyên chính sách lãi suất của nước mình.

Báo cáo mới đây của Maybank về nền kinh tế Thái Lan có tựa đề: "BOT Holds with Firmer Conviction, First Cut Likely Only in 2025", tạm dịch là "Ngân hàng Thái Lan quyết định giữ nguyên lãi suất, dự kiến sẽ cắt giảm 1 lần vào năm 2025". Theo đó, báo cáo này cho biết, Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã quyết định duy trì mức lãi suất chính sách ở mức 2,50%, với sự đồng thuận của 6 trong 7 thành viên của Hội đồng Chính sách tiền tệ (MPC). Quyết định này cho thấy sự kiên quyết hơn của MPC trong việc giữ mức lãi suất ổn định. Đồng thời, MPC cũng đưa ra dự báo có thể sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu vào năm 2025.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan.

Lý do chính đằng sau quyết định này là niềm tin rằng tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đã đi vào quỹ đạo và đang tiến tới mục tiêu tiềm năng của nước này, đồng hành cùng với mục tiêu bảo vệ "ổn định tài chính toàn cầu".

Ngân hàng Thái Lan BOT dự báo tăng trưởng GDP của nước này sẽ đạt 2,6% trong năm 2024, nhờ vào nhu cầu nội địa, sự hồi phục của du lịch và sự gia tăng trong chi tiêu ngân sách chính phủ.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thái Lan BOT cũng chỉ ra rằng hiệu suất xuất khẩu của nước này đang yếu hơn dự kiến, do một số thách thức cấu trúc như cạnh tranh gay gắt tại các thị trường nước ngoài. Về mặt lạm phát, ngân hàng trung ương dự báo giá hàng hóa chủ yếu sẽ tăng ở mức +0,6% trong năm nay, cùng với lạm phát tăng +0,5%.

Trước diễn biến thị trường bên ngoài, Ngân hàng Thái Lan dường như có ít khả năng để giảm lãi suất trong năm nay, và có thể sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại để ổn định đồng Baht. Dự báo cho thấy Ngân hàng Thái Lan có thể sẽ kiên quyết giữ mức lãi suất không đổi trong năm 2024. Kế hoạch dự kiến cắt giảm lãi suất sẽ được Ngân hàng Thái Lan tiến hành cắt giảm một lần, nhưng là vào năm 2025.

Tóm lại, dự báo tăng trưởng GDP đã giảm xuống từ đầu năm, nhưng BOT có ít không gian để nới lỏng chính sách hiện tại, đặc biệt sau khi các dự báo về sự nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bị trì hoãn.