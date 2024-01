Nhà Khang Điền (KDH) ước lãi ròng quý IV/2023 tăng 230%

Nhà Khang Điền (KDH) chia sẻ bán được 600 căn hộ tại dự án The Privia kể từ khi mở bán vào cuối tháng 11/2023, đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 90%.

Theo đánh giá mới đây của SSI Research, trong quý IV/2023, doanh thu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) có thể đạt 773 tỷ đồng, tăng 25% so với quý III/2023, và lãi ròng đạt 365 tỷ đồng, tăng 74% so với quý III/2023 và tăng tới 230% so với quý IV/2022.

Động lực tăng trưởng kết quả kinh doanh của Nhà Khang Điền chủ yếu đến từ việc tiếp tục bàn giao các căn nhà phố/biệt thự tại dự án The Classia cho người mua. Các căn hộ tại dự án này có giá dao động từ 150 triệu đồng - 180 triệu đồng/m2.

Như vậy, tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần và lãi ròng của Nhà Khang Điền có thể lần lượt đạt 2.390 tỷ đồng và 1.030 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,7% và giảm 4,7% so với năm 2022. Đây được xem là những con số khá ấn tượng trong bối cảnh thị trường chung ảm đạm.

Về triển vọng kinh doanh năm 2024, SSI Research nhận định Nhà Khang Điền sẽ bắt đầu mở bán và bàn giao nốt các căn hộ thấp tầng còn lại tại dự án The Classia (khoảng 20 căn hộ tồn kho, tính đến tháng 11/2023) vào đầu năm 2024; hoàn thành bán hàng và bắt đầu bàn giao căn hộ tại dự án The Privia trong quý 4/2024; và mở bán các căn thấp tầng tại 02 dự án The Clarita và The Emeria với sự hợp tác cùng Keppel Land.

Các dự án đang được Nhà Khang Điền triển khai.

Đối với dự án The Privia (Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh), dự án này có diện tích 1,8 ha với tổng cộng 1.043 căn hộ chung cư, có diện tích trung bình 60 m2/căn hộ, và giá bán khoảng 50 triệu đồng/m2.

Đến giữa tháng 12/2023, tầng thượng các tòa tháp chung cư trong dự án đã được thi công. Dự án này được chính thức mở bán từ cuối tháng 11/2023 và tỷ lệ hấp thụ trong đợt mở bán đầu tiên lên đến 90% tổng số căn mở bán, đạt khoảng 600 căn.

SSI Research đánh giá, tỷ lệ hấp thụ cao chỉ trong thời gian ngắn cho thấy tâm lý trên thị trường bất động sản đã được cải thiện và nhu cầu nhà ở thực đang quay trở lại sau một vài quý trầm lắng.

Đối với dự án The Clarita (Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), dự án này có tổng diện tích 5,77 ha với 159 căn nhà phố/biệt thự, có diện tích trung bình 160 m2/căn hộ.

Dự án này gần như hoàn tất các thủ tục pháp lý và đã nhận được giấy phép xây dựng từ Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh vào tháng 12/2022. Trong quý III/2023, Nhà Khang Điền đã bán 49% dự án cho Keppel Land và ghi nhận 875 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Cạnh dự án The Clarita là dự án The Emeria có tổng diện tích 6,07 ha. Tổng diện tích đất ở để bán ước tính là 3 ha, trong đó 1,74 ha dành để xây dựng 67 căn hộ thấp tầng và 1,26 ha dành cho khoảng 600 căn hộ cao tầng. Nhà Khang Điền cho biết đang hoàn thiện nốt thủ tục pháp lý cho dự án này.

Nhà Khang Điền đã bán 49% vốn tại dự án The Emeria và dự án The Clarita cho Keppel Land, và ghi nhận 256 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ dự án The Emeria trong quý 2/2023 và 875 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ dự án The Clarita trong quý III/2023.

Sau khi thực hiện các thương vụ bán vốn, Nhà Khang Điền dự kiến sẽ hợp tác với Keppel Land để phát triển các căn hộ cao cấp trong hai dự án trên và có thể mở bán vào nửa cuối năm 2024.