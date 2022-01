Nhà máy điện than chiếm 85% tổng công suất điện của Hoa Kỳ sẽ “nghỉ hưu” năm nay

Các nhà máy nhiệt điện than chiếm khoảng 85% tổng công suất điện của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được chuyển từ dùng than sang khí tự nhiên, theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Các nhà điều hành nhà máy điện tại Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch ngừng hoạt động khoảng 12,6 gigawatt (GW) công suất phát điện từ than vào năm 2022 trong tổng số 14,9 GW công suất được thiết lập sẽ ngừng hoạt động.

Nhà máy điện than lớn nhất dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2022 là nhà máy William H. Zimmer 1.305 megawatt (MW) ở Ohio, EIA cho biết.

Nhà máy điện than ở Ohio, Hoa Kỳ. Ảnh: REUTERS/Brian Snyder

Các nhà máy sẽ được chuyển từ than sang khí tự nhiên dựa trên các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, giá khí tự nhiên thấp và công nghệ khí tự nhiên hiệu quả hơn trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xanh cho môi trường.

Các chuyên gia cho rằng việc ngừng các nhà máy điện than đang là xu thế chung của toàn cầu. Trước đó, theo tuyên bố chung toàn cầu về chuyển dịch từ than sang năng lượng sạch được công bố trong ngày năng lượng 4/11/2021 của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow, Vương quốc Anh, đã có hơn 40 nước đã cam kết bỏ dần than và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện, nổi bật là các nước sử dụng điện than lớn như Canada, Ba Lan, Ukraine...

Cùng với đó, không chỉ điện than, năm 2022, 1,2 GW công suất đốt bằng khí đốt tự nhiên của Mỹ cũng sẽ nghỉ hưu, trong khi ở mức 0,8 GW công suất hạt nhân ngừng hoạt động (chiếm 5% tổng công suất) dự kiến ngừng hoạt động trong năm nay, EIA cho biết.

Được biết, các nhà máy khí tự nhiên ngừng hoạt động do các tổ máy tua bin đốt và hơi đã hoạt động kém năng suất. EIA cho biết nhà máy khí đốt tự nhiên lớn nhất của Mỹ sẽ đóng cửa vào năm 2022 là nhà máy điện Meramec ở Missouri.

Tuy theo lộ trình, việc giảm công suất điện ở Mỹ vẫn làm các chuyên gia dấy lên lo lắng về giá điện tăng cao, gây ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và hàng hoá nói chung.