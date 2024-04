Nhà Thủ Đức (TDH) nói gì khi lỗ thêm hơn 14 tỷ đồng sau kiểm toán?

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán. Đáng chú ý, Nhà Thủ Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả trên báo cáo riêng và hợp nhất đều lỗ thêm 14 tỷ đồng, nâng tổng mức lỗ trong năm lần lượt lên hơn 63,8 tỷ và 62,7 tỷ đồng.

Nhà Thủ Đức nâng tổng lỗ trong năm 2023 từ 48,3 tỷ lên hơn 62,7 tỷ đồng

Giải trình vấn đề này, lãnh đạo Nhà Thủ Đức cho biết: trong báo cáo kiểm toán, chi phí tài chính tăng 27% so với báo cáo tự lập, do trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; chi phí quản lý tăng 4% do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và chi phí dịch vụ mua ngoài.

Lãi khác gần 5 tỷ đồng chuyển thành lỗ khác gần 1 tỷ đồng do điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của dự án đã hoàn thành.

Chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán của Nhà Thủ Đức

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Nhà Thủ Đức đạt 1.361,2 tỷ đồng, giảm 5,9% so với đầu năm. Trữ tiền tăng 50% lên 9.293 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh ở mức hơn 31 tỷ đồng nhưng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 27,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 10,5% xuống 266,6 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả hơn 957 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu hơn 390 tỷ đồng, với khoản lỗ lũy kế hơn 736 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu TDH của Nhà Thủ Đức bị chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo kể từ ngày 13/4/2023. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là âm 688 tỷ đồng, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Lợi nhuận âm năm 2022 liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) từ hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017- 2019 của TDH. Thời điểm phát sinh chưa có kết luận của tòa án về vụ việc, nhưng để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, TDH đã trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phí thuế này, và rà sát các khoản công nợ, đầu tư tồn đọng. Tổng chi phí là hơn 630 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là âm 688,2 tỷ đồng.

Dời thời gian xét xử phúc thẩm vụ án linh kiện điện tử

Mới đây, Nhà Thủ Đức công bố thông tin về việc sẽ dời lại thời gian xét xử ngày 18-21/3 sang ngày khác và sẽ có thông báo sau.

Về kết quả xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên TDH phải hoàn trả cho Cục thuế TP.HCM số tiền thuế GTGT đã hoàn là 365.5 tỷ đồng, theo đó yêu cầu Cục thi hành dân sự TP.HCM chuyển số tiền 365.5 tỷ đồng mà TDH đã tạm nộp cho Cơ quan điều tra cho Cục thuế TP.HCM.

Sau khi trừ đi phần thu lợi bất chính của Nhà Thủ Đức liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 là 22,4 tỷ đồng và số tiền các bị cáo của Cục thuế TP. HCM trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả để chuyển cho Nhà Thủ Đức là 2,1 tỷ đồng thì số tiền thuế GTGT của Nhà Thủ Đức còn thiệt hại là 341 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 2/4, giá cổ phiếu TDH giảm 0,25% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 4.040 đồng/cổ phiếu.