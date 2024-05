Nhận lương 64 triệu/tháng, Phó Tổng Giám đốc Searefico xin từ nhiệm để "tìm kiếm thách thức mới"

CTCP Searefico (HoSE: SRF) đã công bố quyết định về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Kinh Luân - Phó Tổng Giám đốc công ty theo đơn từ nhiệm.

Theo đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Kinh Luân (Jerry Nguyen) cho biết, ngày làm việc cuối cùng của ông tại Searefico là ngày 31/5/2024.



"...Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định rẽ nhánh để tìm kiếm những thách thức mới phù hợp hơn với hướng đi cá nhân và nghề nghiệp của mình", trích đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Kinh Luân.

Ông Luân được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Searefico từ ngày 01/10/2023. Theo thông tin được Searefico công bố, ông Luân phụ trách lĩnh vực Đầu tư và Phát triển kinh doanh, bao gồm các hoạt động: đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A); tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới; tham gia các hoạt động liên quan nguồn vốn; hỗ trợ công tác đấu thầu của Searefico.

Ông Luân có bằng tiến sĩ về Kỹ thuật Xây dựng; bằng thạc sĩ về Cơ khí Xây dựng và Cử nhân Quản trị kinh doanh từ Đại học Kinh tế TPHCM. Trên BCTC quý IV/2023 và quý I/2024 của Searefico, tổng mức lương mà ông Luân nhận được trong thời gian từ 6 tháng đó là hơn 385 triệu đồng, tức trung bình hơn 64 triệu đồng/tháng.

Trước đó, từ ngày 15-19/03/2024, ông Luân có mua vào 50.000 cổ phiếu SRF (tương ứng tỷ lệ 0,14%) theo phương thức khớp lệnh giao dịch. Tuy nhiên, ngày 28/03-19/04, ông đã thực hiện bán ra toàn bộ số cổ phiếu trên với giá trị giao dịch (theo mệnh giá) là 500 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Searefico.

Trong quý I/2024, Searefico ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 271 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Searefico báo lãi sau thuế hơn 636 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Searefico giải trình do trong kỳ phát sinh khoản điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng do quyết toán thuế các năm trước, dẫn đến lãi sau thuế giảm gần 65% so với cùng kỳ.

Chưa kể, cổ phiếu SRF còn bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 14/05/2024, do Công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

SRF cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trên cùng biện pháp và tình hình khắc phục. Theo đó, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn để kiểm toán BCTC năm 2023.