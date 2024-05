SSI Research: Khuyến nghị trung lập cổ phiếu BMP, giá mục tiêu 1 năm 115.900 đồng/cổ phiếu

SSI nâng giá mục tiêu đối với BMP lên 115.900 đồng/cổ phiếu, khi chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025, tương ứng tiềm năng tăng giá là 2% (tổng mức sinh lời là 12%, bao gồm tỷ suất cổ tức 10%). Cuối cùng, SSI duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BMP.

Nhựa Bình Minh ghi nhận trong quý I/2024 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.000 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ) và 190 tỷ đồng (giảm 32%), kết quả này phù hợp với ước tính của SSI Research. Với kết quả này, Nhựa Bình Minh thực hiện khoảng 19% kế hoạch doanh thu và 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

SSI ước tính sản lượng tiêu thụ giảm 30% so với cùng kỳ trong quý I, với giá bán bình quân đi ngang so với cùng kỳ do dọp nghỉ Tết và hoạt động xây dựng vẫn yếu trong quý. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 38,5% lên 42,4% nhờ giá đầu vào nhựa PVC giảm 10% so với cùng kỳ. Biên chi phí bán hàng được duy trì ở mức 15% trong quý I. Nhựa Bình Minh kỳ vọng nhựa PVC này sẽ duy trì ở mức thấp trong suốt năm 2024.

Nguồn: Dữ liệu công ty, SSI Research

Nhựa Bình Minh (BMP) duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền ở mức cao

Điểm nhấn trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư cho năm 2024 sẽ là 141 tỷ đồng dùng để duy trì, nâng cấp tựđộng hóa các nhà máy hiện tại.

Về cổ tức, Công ty duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 99% của LNST, tương đương 12.600 đồng/cổ phiếu. Cổ tức bằng tiền mặt còn lại là 6.100 đồng/cổ phiếu sẽ được chi trả vào tháng 6/2024 (ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024). Ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2024 và công ty đã ghi nhận sản lượng tiêu thụ phục hồi tích cực vào tháng 4/2024.

Trong năm 2024, SSI Research ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5.200 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và 915 tỷ đồng (giảm 12%). Sản lượng tiêu thụ ước tính sẽ đạt 91.000 tấn (+5% svck) và giá bán trung bình giảm 4% so với cùng kỳ khi SSI kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2024.

Nguồn: Bloomberg, SSI Research

SSI Research cũng ước tính PVC sẽ duy trì ở mức thấp trong suốt năm 2024, với giá PVC Châu Á duy trì ở mức 790USD/tấn (đi ngang so với quý trước). Do mức lợi nhuận cao trong năm 2023-2024, SSI kỳ vọng công ty sẽ duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao, với tỷ suất cổ tức là 10%.

Bước sang năm 2025, SSI dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5.400 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp sẽ đạt mức 39,3% trong năm 2025.

Ghi chú: BUY: Mua, OP: Khả quan, MP: Trung lập, UP: Kém khả quan

Với những yếu tố trên, SSI nâng giá mục tiêu đối với BMP lên 115.900 đồng/cổ phiếu, khi chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025, tương ứng tiềm năng tăng giá là 2% (tổng mức sinh lời là 12%, bao gồm tỷ suất cổ tức 10%). Cuối cùng, SSI duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BMP.

Về quan điểm ngắn hạn, trong môi trường lãi suất thấp, SSI kỳ vọng tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt cao (10%) sẽ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong ngắn hạn. Trong quý II/2024, SSI ước tính kết quả kinh doanh sẽ phục hồi so với quý trước (nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ) khi BMP ưu tiên lợi nhuận hơn là doanh thu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/5, giá cổ phiếu BMP giảm 0,18% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 112.800 đồng/cổ phiếu.