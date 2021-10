CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần 2.195 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ; lãi 6 tỷ đồng, giảm đến 96%.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng neo cao ở ngưỡng 2.159 tỷ đồng (tăng 7%) khiến lãi gộp chỉ đạt 36 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2020.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 227% lên 30 tỷ đồng do tỷ giá đồng USD và đồng JPY giảm so với đầu kỳ, Quý 3 năm 2021 Công ty có lãi từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản gốc vay ngoại tệ. Chi phí lãi vay giảm từ 64 tỷ xuống còn 36 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang so với cùng kỳ (24 tỷ đồng).

Kết quả, HND báo lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn 6 tỷ đồng, giảm đến 96%.

Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi ròng giảm đến 96% trong quý III/2021

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 6.809 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 80% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 80%, đạt 193 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch thu về 8.978,8 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 92% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của HND giảm 20% so với đầu năm, còn 9.024 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu giảm khoản tiền và các khoản tương đương tiền từ 1.477 tỷ đồng xuống còn 512 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 745 tỷ đồng xuống còn 603 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 27% so với đầu năm, còn 3.071 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn giảm từ 1.440 tỷ đồng xuống còn 883 tỷ đồng.