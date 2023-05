Nhiệt điện Hải Phòng (HND) lên mục tiêu lãi hơn 560 tỷ đồng, quý I/2023 kinh doanh lao dốc 96%

Năm 2023, Nhiệt điện Hải Phòng lên mục tiêu đạt 13.297,6 tỷ đồng doanh thu (tăng 26% so với thực hiện năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 565,7 tỷ đồng (giảm 10% so với năm 2022).

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 được tổ chức vào sáng nay (18/5).

Cụ thể, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả kinh doanh sản xuất năm 2022 với sản lượng điện sản xuất đạt 6.718 triệu kWh. Tổng doanh thu đạt 10.566,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 575,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 546,8 tỷ đồng. Cổ tức năm 2022 chia tỷ lệ 9,85% bằng tiền.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng điện sản xuất đạt 7.749 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 13.297,6 tỷ đồng (tăng 26% so với thực hiện năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 565,7 tỷ đồng (giảm 10% so với năm 2022). Cổ tức dự kiến chia 9,5% vốn điều lệ.

Trong quý I/2023, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.571 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lãi gộp chỉ còn 47,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 321 tỷ đồng của quý I năm trước đó.

Nhiệt điện Hải Phòng cho biết quý I/2023 sản lượng điện không tăng, thậm chí còn thấp hơn 361,1 triệu kWh so với cùng kỳ, nhưng giá Pc tăng và giá thị trường tăng cao hơn cùng kỳ dẫn tới doanh thu tăng.

Kết quả Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi chỉ đạt gần 11 tỷ đồng và lãi sau thuế còn hơn 10 tỷ đồng, chỉ bằng 4% so với số lãi 258 tỷ đồng đạt được quý I/2022.

Theo giải trình của HND, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do sản lượng điện kỳ này thấp hơn so với cùng kỳ trong khi giá than tăng so với cùng kỳ dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng. Đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 5,6 tỷ đồng so với quý I/2022.