Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nghìn tỷ ở Huế không đồng ý nhận tiền đền bù

Hai dự án nghìn tỷ đồng ở Thừa Thiên Huế, gồm dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương và dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đang gặp khó vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh vừa cùng các đơn vị liên quan đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng các hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An.

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được khởi công vào cuối tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư 2.281.569 triệu đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1.855.665 triệu đồng. Quy mô dự án gồm cầu vượt sông Hương dài 350m và đường Nguyễn Hoàng (nhánh đường vào cầu vượt phía bờ bắc sông Hương) dài 1,08km. Cầu vượt sông Hương là cầu vòm thép với 5 nhịp dầm, mặt cắt ngang của cầu là 43m, làn đường đi bộ rộng 3m. Trên mặt bằng, các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông Hương bằng 4 cầu nhánh cong.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng có quy mô mặt cắt ngang tuyến là 43m với 6 làn xe ô tô, dải phân cách giữa rộng 5m, vỉa hè mỗi bên rộng 8,5m. Đây là đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế là 60km/giờ.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An được khởi công vào cuối tháng 3/2022. Dự án có tổng chiều dài 21,8 km, gồm 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có quy mô dài 7.785m từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B thuộc phường Thuận An (TP. Huế). Riêng cầu bắc qua cửa biển Thuận An dài 2.360,6m, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng cầu 20m. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng, thời gian hoàn thành công trình dự kiến 3 năm.

Giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 7,75km, tính từ vị trí nút giao quốc lộ 49B tại Km54+530 thuộc phường Thuận An, TP.Huế theo hướng tuyến mới rẽ về bên trái tuyến quốc lộ 49B, đi ra gần bờ biển và kết thúc tại Km62+304 thuộc địa phận thôn Kế Sung, xã Phú Diên (huyện Phú Vang). Giai đoạn 3 thực hiện trên chiều dài 6,27km, tính từ nút giao quốc lộ 49B thuộc xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) đến nút giao với đường ven sông Bù Lu thuộc xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc).

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương đang được tập trung thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế- (đơn vị chủ đầu tư), hiện hai dự án này đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương, đến nay giai đoạn 1 (cầu vượt sông Hương), tại phường Phường Đúc, TP.Huế mới bàn giao mặt bằng 54/103 hộ, phường Kim Long, TP.Huế mới bàn giao mặt bằng 3/22 hộ.

Giai đoạn 2 của dự án (đường Nguyễn Hoàng) đoạn qua phường Kim Long có 88 hộ bị ảnh đã hoàn thành công tác kiểm kê, đoạn qua phường Hương Long đã hoàn thành công tác kiểm kê 47 hộ bị ảnh hưởng.

Đối với dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, tại hu vực xã Hải Dương, TP.Huế hiện còn 2 lăng mộ chưa di dời, 9 thửa đất nông nghiệp và 1 căn nhà chưa phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ. Đặc biệt, 4 hộ tại xã có đất ở không đồng ý nhận tiền đền bù, có ý kiến giá thấp, ngăn cản không cho thi công phần đường dẫn lên cầu. Khu vực phường Thuận An đến nay chưa bàn giao mặt bằng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh cho biết, mặc dù đã qua nhiều lần chỉ đạo, có thông báo kết luận nhưng công tác giải phóng mặt bằng hai dự án nêu trên đến nay là chưa đảm bảo tiến độ, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ các công trình. Công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình tổ chức thực hiện cho thấy vẫn chưa có sự đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu UBND TP.Huế tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các đơn vị, phòng ban liên quan để làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng dự án. UBND TP.Huế cũng được giao chủ trì đối thoại với người dân, đồng thời tổng hợp, hoàn thành các quy trình, thủ tục theo quy định để tổ chức thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, không chịu bàn giao mặt bằng.

Về dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua sông Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo phải bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2024 để triển khai thi công các hạng mục hai đầu cầu.