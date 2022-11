Nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan về thị trường tiền ảo sau cú sập của Bitcoin

Các nhà đầu tư tiền ảo đã lỗ nặng sau sự sụp đổ của Bitcoin vào hôm qua 9/11. Nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ sau cú sập này.

Bitcoin thủng mốc thấp nhất trong vòng 2 năm

Bitcoin hiện đã chạm ngưỡng thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây sau hành động xả hàng hàng loạt của các nhà đầu tư khi Binance công bố hủy bỏ quyết định "giải cứu" sàn giao dịch điện tử FTX. Bitcoin đang vật lộn để phục hồi trong sự hoang mang của các nhà đầu tư về tương lai của ngành tiền ảo.



FTX là token của sàn tiền số lớn thứ ba thế giới sau Binance và Coinbase. Ngay sau khi thông tin sàn FTX đứng trước nguy cơ phá sản được đưa ra, token FTX của sàn này đã mất 90% giá trị chỉ sau vài giờ (tương tự thảm họa Luna trước đó) do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo rút tiền. Người đứng đầu FTX, Sam Bankman-Fried cho biết ông đang tìm kiếm mọi giải pháp, nhưng hy vọng giải cứu đã tắt dần khiến FTX gần như đi vào bế tắc. Một thông báo trên trang web của FTX cho biết: "FTX hiện không thể xử lý việc rút tiền. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các khách hàng không nên gửi tiền vào thời điểm này".

Chỉ tính trong vòng 24 giờ qua, giá trị vốn hóa của FTX đã giảm hơn 52%. Đồng FTT đang cố gắng ổn định quanh mức 2 $- không cao hơn mức thấp kỷ lục khoảng 1,5 $. Trong khi đó, đồng Bitcoin đã tụt dưới mốc 16.000 $, sâu hơn mức thấp kỷ lục cách đây 2 năm là 16.700 $.

Hôm qua, Binance để ngỏ ý định mua lại FTX theo lời cầu cứu của ông chủ sàn này. Tuy vậy, sáng nay, theo nguồn tin của Coindesk, Binance đã “quay xe”, hủy bỏ ý định mua lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX của đối thủ.

Trao đổi với CoinDesk, người phát ngôn của Binance lý giải nguyên nhân khiến sàn này quyết định không mua FTX là do sàn này xử lý sai quỹ của khách hàng cũng như đang chịu nhiều cáo buộc điều tra của Mỹ.

Theo các cuộc phỏng vấn một số người thân cận với Bankman-Fried và thông tin liên lạc từ cả FTX và Binance, hạt giống về sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX đã được gieo vào nhiều tháng trước đó, do những sai lầm mà Bankman-Fried đã mắc phải sau khi ông bắt đầu vào cuộc giải cứu các công ty tiền điện tử khác.

Cuộc khủng hoảng "niềm tin" lan rộng ra ngoài thị trường tiền điện tử

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, sự khủng hoảng niềm tin đang dần lan rộng ra ngoài thị trường tiền điện tử, khi Phố Wall bắt đầu có động thái bán tháo trong hoảng loạn của các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đêm qua.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất gần 650 điểm (2%) xuống khép phiên ở mức 32.513,94 điểm.

Cụ thể, tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất gần 650 điểm (2%) xuống khép phiên ở mức 32.513,94 điểm. Chỉ số quan trọng này đã dứt chuỗi tăng kéo dài ba ngày vốn được xây dựng dựa trên kỳ vọng rằng đảng Cộng hòa sẽ giành được ít nhất một viện Quốc hội từ đảng Dân chủ, qua đó mang lại một kịch bản bế tắc được coi là "an toàn" cho các thị trường. Chỉ số S&P 500 cũng sụt 2,1% xuống 3.748,57 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 2,5% và khép phiên ở mức 10.353.175 điểm. Nguyên nhân dẫn tới giá cổ phiếu sụt giảm trong phiên hôm qua đến từ việc giá bitcoin giảm mạnh và xuất hiện đáy mới trong nhiều tháng trở lại đây.

Danny Chong, Giám đốc điều hành của công ty tài chính phi tập trung Tranchess cho biết: “Một sàn giao dịch hàng đầu thất bại - đó là ở một cấp độ khác”.

Nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan về thị trường tiền ảo

Hầu hết những người chơi tiền điện tử vẫn lạc quan về dài hạn, nhưng đang chuẩn bị cho những đợt giảm sâu hơn nữa trong tương lai gần. Mức lỗ 20% của Bitcoin trong tuần này tương đương với mức giảm vào tháng 6 khi Three Arrows Capital gặp căng thẳng. Các nhà đầu tư đang mệt mỏi chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 sẽ được công bố vào sáng 10/11 theo giờ địa phương. Các nhà kinh tế dự đoán rằng chỉ số CPI sẽ tăng 7,9% so với năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 8,2% của tháng 9.

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đang điều tra việc xử lý tiền của khách hàng và các hoạt động cho vay tiền điện tử của FTX.com. Bloomberg cũng đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang xem xét tình trạng hỗn loạn và nhiều nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ sớm trở lại ổn định sau pha hỗn loạn này.