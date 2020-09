Những chung cư nhiều năm chưa có sổ hồng tại TP.HCM

Với 1.092 căn hộ, chung cư Him Lam Phú An nằm tại phường Phước Long A, quận 9 cũng là dự án tiêu biểu của Công ty CP kinh doanh địa ốc Him Lam chưa thể giao sổ hồng cho cư dân vì bị "tắc" trong vấn đề nộp tiền sử dụng đất.