Nissan Motor Co (Nhật Bản) cuối tuần qua đã tiếp bước General Motors (GE) gia nhập nhóm các nhà sản xuất ô tô quay lưng với Tổng thống Trump sau thất bại bầu cử Mỹ.

Nissan bất ngờ 'phản' Trump, tiến về phía chính quyền Biden

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan mới đây đã bất ngờ đi ngược lại nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc cấm bang California áp đặt các quy tắc tiết kiệm nhiên liệu và không phát thải riêng cho các dòng xe.

Trước đó, hồi tháng 10/2019, Nissan từng đứng trong đội ngũ hàng loạt nhà sản xuất ô tô danh tiếng thế giới trong đó có GM, Toyota Motor Corp, Fiat Chrysler Automobiles NV… ủng hộ Tổng thống Trump cấm California ban hành quy tắc phát thải riêng như vậy.

Nhưng GM hồi tuần trước bất ngờ chuyển hướng, từ bỏ sự ủng hộ với Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, thay vào đó là hết lời khen ngợi Tổng thống đắc cử Joe Biden - người sắp tiền vào Nhà Trắng từ ngày 20/1/2021. Giờ đây, đến lượt Nissan cũng hành động tương tự.

Đại diện Nissan cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi tin tưởng rằng các cuộc đối thoại hiệu quả giữa ngành công nghiệp ô tô, chính quyền Biden và bang California có thể đưa ra một bộ tiêu chuẩn quốc gia chung đáp ứng nhu cầu của mọi hãng xe ô tô tại Mỹ”.

Sự chuyển biến này xuất hiện sau khi ông Joe Biden được tuyên bố chắc chắn nắm đủ số phiếu đại cử tri để đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 vừa qua. Dù vẫn không từ bỏ cuộc chiến pháp lý chống lại kết quả kiểm phiếu, phe Trump hồi tháng trước đã bắt đầu cho phép quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của Biden.

Đến thời điểm hiện tại, những nhà sản xuất ô tô vẫn đang tiếp tục ủng hộ Trump là Mazda Motor Corp, Hyundai Motor, Kia Motors Corp Mitsubishi Motors Corp, Subaru Corp và Hiệp hội các đại lý ô tô quốc gia Mỹ.

Trong khi đó, các nhà sản xuất khác bao gồm Ford Motor Co, Honda Motor Co, Volkswagen AG và BMW AG hồi tháng 7/2019 đã ký thỏa thuận tự nguyện với bang California để giảm lượng khí phát thải từ phương tiện. Điều khoản trong thỏa thuận này ít nghiêm ngặt hơn các quy tắc được áp dụng dưới thời Cựu Tổng thống Barack Obama nhưng cải thiện đáng kể so với thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump. Điều này phản ánh sự chia rẽ, bất đồng đáng kể trong chính ngành công nghiệp ô tô. Đại diện hãng Ford kêu gọi các nhà sản xuất ô tô tuân thủ quy tắc của bang California để đưa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu tiến lên phía trước theo hướng phát triển bền vững, một động thái cũng được cho là sự ủng hộ với chính sách sắp tới của chính quyền Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden từ lâu đã coi việc thúc đẩy sử dụng xe điện thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô quốc gia. Ông từng cam kết chi hàng tỷ USD để xây dựng thêm khoảng 550.000 trạm sạc điện trên toàn quốc phục vụ các dòng xe điện bảo vệ môi trường. Chính quyền Biden cũng được cho là sẽ đưa ra các khoản tín dụng hỗ trợ người tiêu dùng mua xe điện cũng như khuyến khích các nhà máy sản xuất xe điện.

Trái ngược với Trump, ông Biden được đánh giá là vị Tổng thống theo đuổi các chính sách chống biến đổi khí hậu. Ông từng cam kết sẽ đưa Mỹ trở lại Hiệp định khí hậu Paris, hiệp định mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã đưa Mỹ rời khỏi ngay trong thời gian đầu nhậm chức. Ông Biden cũng đang thể hiện nỗ lực thúc đẩy các ngành năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, điện gió… song song với thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ô tô điện.