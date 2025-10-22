Nóng: 5 'ông lớn' trúng đấu giá 100.000 tấn đường nhập khẩu, trị giá thu về 225 tỷ đồng

5 thương nhân trúng đấu giá tổng cộng 100.000 tấn đường trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2025 là 133.000 tấn, chiếm tỉ lệ 75,18%, với tổng trị giá thu được 225 tỷ đồng - Ảnh minh họa

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 vừa tổ chức phiên họp làm việc theo Quyết định số 2259 và 2260 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng và quy định phương thức đấu giá phân giao hạn ngạch. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Sau khi xem xét danh sách hồ sơ hợp lệ, Hội đồng đã tiến hành mở phiếu, tổng hợp kết quả và công bố công khai ngay tại phiên. Kết quả, 5 thương nhân trúng đấu giá tổng cộng 100.000 tấn đường trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2025 là 133.000 tấn, chiếm tỉ lệ 75,18%, với tổng trị giá thu được 225 tỷ đồng.

Cụ thể gồm: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Agris Tây Ninh 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa 20.000 tấn.

Toàn bộ phiếu bỏ giá và hồ sơ chi tiết của từng doanh nghiệp được lưu kèm theo biên bản phiên phân giao, phục vụ công tác hậu kiểm và công bố chính thức theo quy định của Bộ Công Thương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và bảo đảm cân đối cung cầu thị trường trong nước. Hội đồng đã thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định, từ việc thông báo, tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp, rà soát điều kiện tham gia, đến tổ chức phiên đấu giá hôm nay. Mục tiêu là bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, kết quả phân giao năm 2025 sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở để điều hành nhập khẩu trong năm tới, góp phần ổn định thị trường đường trong nước, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

