Ban thường Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng (thuộc Hội Nông dân thành phố) vừa có buổi làm việc với xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng để triển khai công tác đào tạo nghề và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân.

Hội Nông dân xã Thăng Bình (trên cơ sở nhập thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên, Bình Quý và Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) cho biết, tổng sản lượng phân bón mà người dân xã Thăng Bình đăng ký mua cho vụ Hè Thu 2025 là khoảng 54 tấn, chủ yếu là phân bón hiệu Sao Việt và Mặt Trời Mới.

Thời gian qua, hai bên còn phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác bàn giao hồ sơ số lượng phân bón và công nợ phân bón vụ hè thu 2025 giữa các chi hội cho Hội Nông dân xã được đảm bảo, chặt chẽ, khoa học. Đa số các chi hội trưởng đánh giá chất lượng phân bón tốt, giá cả hợp lý, nông dân được nhận phân bón và trả chậm sau 4,5 tháng.

Lãnh đạo xã Thăng Bình đánh giá cao về công tác đào tạo nghề và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân tại xã Thăng Bình trong thời gian qua và mong muốn Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, Trung tâm GDNN & Hỗ trợ nông dân tiếp tục quan tâm duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nông dân để đông đảo hội viên nông dân xã Thăng Bình được tiếp cận trong thời gian đến.

Ông Bùi Quốc Yên - Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân thuộc Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ghi công tác phối hợp đào tạo nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân xã Thăng Bình trong thời gian qua và đề nghị Hội Nông dân xã cần quan tâm chú trọng công tác ổn định tổ chức, củng cố nhân sự để chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ mới.

Trước đó, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với xã Thăng An triển khai công tác đào tạo nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân. Tổng sản lượng phân bón bình quân một năm tại xã Thăng An là 284 tấn trị giá 4,26 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tổ chức từ 3 - 5 lớp đào tạo nghề cho trên 120 lao động nông thôn...