Nóng tiến độ dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tiến hành rà soát tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Theo đánh giá chung, các dự án đang bám sát tiến độ thi công...

Đẩy nhanh tiến độ Cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Theo báo cáo của ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), hiện nay các dự án đang bám sát tiến độ thi công.

Cụ thể, đối với Dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối, hiện có 104 người trực tiếp triển khai trên công trường. Đến nay, đã hoàn thành được các hạng mục như: Phần móng, bê tông mái nhà điều khiển, nhà chờ ca, nhà bảo vệ, bể nước cứu hỏa, cầu vào trạm,... Các hạng mục đang thi công như: Tô trát nhà bay, nhà bảo vệ, đổ bê tông hệ thống thoát nước, mương cáp, thi công móng thiết bị,…

Tuy nhiên, phần đường dây dấu nối vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng, vì mới có 59/62 vị trí móng và 25/62 khoảng cột được bàn giao mặt bằng.

Đối với Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, đã đúc móng xong 197/304 vị trí, lắp dựng cột xong 121/304 vị trí. Các vị trí móng còn lại chủ yếu có địa hình phức tạp, đi qua khu vực đầm tôm, khu vực đồi núi có độ dốc lớn nên thời gian thi công móng kéo dài. Hiện nay, các địa phương đã bàn giao xong toàn bộ vị trí móng, nhưng phần hành lang tuyến mới bàn giao 225/304 khoảng cột, đạt 74%.

Về Dự án đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, đã bàn giao mặt bằng phần ngăn xuất tuyến tại TBA 500kV Thuận Nam và các vị trí móng đường dây. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai trình tự thi công.

Công trường Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và Trạm biến áp 500kV Vân Phong. Ảnh: EVN

EVNNPT đánh giá, trong thời gian ngắn, dự án đã đạt được khối lượng giải phóng mặt bằng cũng như khối lượng thi công rất lớn. Đến thời điểm này, tiến độ của dự án rất khả quan, tin tưởng dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, dự án cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ thi công, vì mặt bằng hành lang tuyến chưa được bàn giao hoàn toàn, thời tiết cũng diễn biến khó lường. Do đó, EVNNPT yêu cầu từ nay đến tháng 9, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn công trường cần tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác đào, đúc móng và dựng cột để triển khai kéo dây, nghiệm thu hoàn thành dự án vào cuối năm 2022.

EVNNPT yêu cầu các nhà thầu xây lắp trong quá trình thi công cần huy động đủ nhân lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, trang thiết bị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương để đảm bảo an ninh công trường. Đối với các đoạn giao tuyến quốc lộ, đường sắt, vượt rừng, giao chéo với các đường dây điện khác, cần phải khẩn trương lập biện pháp tổ chức thi công để EVNNPT báo cáo EVN. Về vật tư thiết bị, EVNNPT yêu cầu nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị cung cấp đầy đủ cho nhà thầu thi công vào tháng 5. Đội ngũ tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần bố trí đầy đủ nhân lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn trên công trường và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

EVNNPT đã chỉ đạo các nhà thầu xây lắp tăng cường lực lượng thi công, phương tiện máy móc, tăng tốc thi công, phấn đấu đến ngày 20/8 sẽ hoàn thành dựng cột để triển khai kéo dây. Ngoài ra, cần chuẩn bị sẵn phương án nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể phức tạp hoặc thiên tai xảy ra,..., để đảm bảo mục tiêu chung của dự án là hoàn thành vào cuối năm 2022.

Được biết, theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, các dự án trên phải hoàn thành trong tháng 12/2022 để giải tỏa công suất của nhà máy. Nếu các dự án lưới điện chậm tiến độ, phía Việt Nam sẽ phải bồi thường số tiền lớn (1 triệu USD/ngày, tương đương khoảng hơn 23 tỷ đồng) theo hợp đồng. Nếu quá 6 tháng, hợp đồng BOT nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 sẽ bị chấm dứt sớm và Chính phủ Việt Nam phải mua lại nhà máy.