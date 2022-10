Novaland (NVL) báo lãi quý III giảm 56% còn 236 tỷ đồng, trữ tiền tăng vọt lên gần 22.000 tỷ đồng

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Novaland (NVL) giảm là do chi phí tài chính tăng mạnh thêm 615 tỷ đồng chủ yếu vì chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư cũng như lỗ tỷ giá tăng so với cùng kỳ.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của Tập đoàn giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ còn 1.410 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 5% lên 1.573 tỷ đồng; các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể.

Kết quả, Novaland báo lãi quý III/2022 đạt hơn 236 tỷ đồng, giảm tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Novaland giảm là do chi phí tài chính tăng mạnh thêm 615 tỷ đồng chủ yếu vì chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư cũng như lỗ tỷ giá tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Novaland ghi nhận doanh thu giảm 23% đạt 7.894 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.054 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của NVL tăng 28,6% lên hơn 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6%; tiền và tương đương tiền tăng 22,7% lên gần 21.168 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 1.000 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 95,4% lên 51.618 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn tăng 22,8% lên 41.259 tỷ đồng…

Hàng tồn kho ghi nhận hơn 129.636 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới; 93% tổng hàng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến hết quý III, Novaland đã nhận giải ngân gần 27.446 tỷ đồng, được sử dụng cho các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) dự án đã được ghi nhận tại vào các khoản phải thu ngắn - dài hạn khác và đầu tư phát triển dự án.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 33,8% lên 214.922 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 79% lên 14.864 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 58% lên 30.120 tỷ đồng.

Đóng cửa cuối tuần qua (28/10), cổ phiếu NVL đứng ở giá 72.500 đồng/cổ phiếu.