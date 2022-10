Novaland (NVL) chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 24,75%

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 18/10, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty dự kiến phát hành hơn 482,58 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 24,75% (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10.000 quyền thì được nhận 2.475 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ).



Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 của Công ty, tương ứng hơn 5.203 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Novaland, mới đây Novagroup đã nhận chuyển nhượng sở hữu gần 94,7 triệu cổ phiếu NVL Novaland không thông qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Lý do thay đổi sở hữu là ''Nhận chuyển nhượng sở hữu chứng khoán để góp vốn vào doanh nghiệp''.

Trước khi thực hiện giao dịch, Novagroup đang nắm giữ 672,2 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 32,165% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Novagroup đã tăng lượng sở hữu tại Novaland từ 672,2 triệu cổ phần (tỷ lệ 32,165%) lên 721,8 triệu cổ phần (tỷ lệ 37,02%), là cổ đông lớn nhất tại Novaland.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; lãi 772,3 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2021. Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, do trong năm ngoái Tập đoàn ghi nhận khoản thu nhập từ hoạt động mua bán sáp nhập.

Lũy kế bán niên, Tập đoàn ghi nhận doanh thu giảm 34,8% xuống 4.628,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm gần 10% xuống 1.818 tỷ đồng.

Năm 2022, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 141% và 88% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Như vậy, 6 tháng đầu năm Tập đoàn mới thực hiện được 13% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu NVL giảm 2,2% xuống 80.200 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,83 triệu đơn vị.