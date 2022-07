Novaland (NVL): 6 tháng đạt gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Kết thúc quý II, Novaland (NVL) báo lãi 772,3 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Do giá vốn bán hàng giảm 9% xuống 1.530 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng 31,5% lên 1.128 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 23,7% lên 1.650 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 37% xuống 1.152 tỷ đồng; phần lỗ trong công ty liên kết giảm từ 1,1 tỷ đòng xuống 526 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống 183 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% lên hơn 394 tỷ đồng. Lợi nhuận khác khác giảm 85% xuống còn 241 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Novaland báo lãi 772,3 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2021. Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, do trong năm ngoái Tập đoàn ghi nhận khoản thu nhập từ hoạt động mua bán sáp nhập.

Báo cáo tài chính quý II của Novaland

Lũy kế bán niên, Tập đoàn ghi nhận doanh thu giảm 34,8% xuống 4.628,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm gần 10% xuống 1.818 tỷ đồng.

Năm 2022, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 141% và 88% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Như vậy, 6 tháng đầu năm Tập đoàn mới thực hiện được 13% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Novaland tính đến cuối tháng 6/2022 tăng 18,6% lên 239.277 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 14% lên 125.508 tỷ đồng (chiếm tới 52,5% tổng tài sản). Gần 117.967 tỷ đồng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ xuống hơn 17.000 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 100% lên 30.836 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, Novaland đã chi hơn 16.000 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác (con số này ở cùng kỳ gần 7.500 tỷ đồng). Riêng trong quý II, Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (công ty con do Novaland sở hữu 99,998% vốn) đã nhận chuyển nhượng 99,01% vốn tại CTCP Đầu tư Du lịch Trùng Dương – chủ đầu tư Khu du lịch Trùng Dương tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Novaland đã hoàn tất mua lại 72,62% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley - chủ đầu tư Khu đô thị Aqua Waterfront City (Đồng Nai) - với giá phí 2.000 tỷ đồng.

Novaland đã thoái vốn tại hai công ty Công ty TNHH Vườn Bách Thảo Hồ Tràm với tổng giá trị chuyển nhượng 19.800 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Nova SQN với tổng giá trị chuyển nhượng gần 806 tỷ đồng.

Novaland có 89 công ty con và 7 công ty liên kết (đầu năm doanh nghiệp có 86 công ty con và 8 công ty liên kết). Ngoài ra, Novaland còn góp vốn gần 25 tỷ đồng vào 6 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, giáo dục, du lịch.

Nợ phải trả tăng 21,3% lên 194.813 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay 68.566 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 51,2% lên 12.561 tỷ đồng; phải vay ngắn hạn khác tăng 29,3% lên 13.000 tỷ đồng.