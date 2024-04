Nước giải khát Chương Dương (SCD) báo lỗ 13 quý liên tiếp, cổ phiếu rời sàn từ ngày 6/5

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HoSE: SCD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024. SCD ghi nhận quý I lỗ gần 17 tỷ đồng và nâng lỗ luỹ kế lên gần 218 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Nước giải khát Chương Dương (SCD) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 56,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm từ 19 tỷ xuống còn hơn 16,7 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm từ 30% xuống còn 29,6%.

Báo cáo tài chính quý I

Doanh thu hoạt động tài chính

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính bất ngờ ghi nhận tăng trưởng mạnh, từ 106 triệu lên hơn 1,1 tỷ đồng. Phần tăng chủ yếu đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia nhận 552,5 triệu đồng; lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng từ 98 triệu lên hơn 583 triệu đồng.

Chi phí tài chính trong quý tăng mạnh, gấp 2,5 lần, từ 3,9 tỷ lên gần 10 tỷ đồng (chủ yếu đến từ chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng tăng 64,5% lên hơn 17,6 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm nhẹ từ 6,3 tỷ xuống còn gần 5,1 tỷ đồng.

Cuối cùng, SCD báo lỗ sau thuế hơn 17 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2,8 tỷ đồng. Đây là quý 13 công ty báo lỗ và nâng lỗ lũy kế lên gần 218 tỷ đồng.

Theo biên bản giải trình, lãnh đạo SCD cho biết: Nguyên nhân dẫn tới việc lỗ lũy kế này là do Công ty tiếp tục phải đối mặt với chi phí nguyên liệu đường và nhôm ngày càng tăng do những khó khăn kinh tế đang diễn ra bao gồm cả nhu cầu tiêu dùng trong nước thấp hơn khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng. Điều này đã dẫn đến kết quả hoạt động trong quý I năm 2024 thấp hơn so với năm ngoái do kết quả còn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chi phí thuê đất và lãi vay cao hơn so với năm ngoái.

Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào việc giảm chi phí hoạt động bao gồm giảm chi phí quảng cáo, khuyến mãi để đảm bảo chi tiêu hiệu quả hơn. Ngoài ra, công ty vẫn cam kết tối ưu hóa chi phí sản xuất bằng thông qua làm việc với các nhà cung cấp để có mức giá tốt hơn và luôn xem xét mọi cơ hội về giá cả cạnh tranh và mở rộng địa bàn để tăng sản lượng.

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản SCD có hơn 681 tỷ đồng, giảm nhẹ 6 tỷ đồng so với đầu năm. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả vượt quá tổng tài sản hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính là 609 tỷ đồng, chiếm 86% tổng nợ.

Đầu tháng 4/2024, HoSE đưa ra quyết định về việc 8,5 triệu cổ phiếu SCD sẽ bị hủy niêm yết vì ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, ngày giao dịch cuối cùng của mã cổ phiếu này là ngày 3/5 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 6/5/2024.

Trước thời điểm cổ phiếu bị hủy niêm yết, PYN Elite - quỹ ngoại đến từ Phần Lan - thông báo rời ghế cổ đông lớn sau khi bán 22.300 cổ phiếu SCD trong ngày 4/4 và giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,17% xuống còn 4,9% (415.600 cổ phiếu). Ước tính, quỹ ngoại đã thu về khoảng 270 triệu đồng từ thương vụ này.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, giá cổ phiếu SCD giảm 0,38% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 12.950 đồng/cổ phiếu.