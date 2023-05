PC Đà Nẵng tích cực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng

Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có công điện cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện.

Trước những khó khăn đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện và tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thủy điện thiếu nước, nhu cầu dùng điện tăng cao

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023.

Hồ thủy điện Ialy ngày 10/5/2023. Ảnh: EVN

Hiện nay, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp; riêng tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, lượng nước trữ tại một số hồ chứa lớn thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối.



Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng cao trong mùa nắng nóng do các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt gió… hoạt động hết công suất.

PC Đà Nẵng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2023. Ảnh: QK.

Tại thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải các ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2023 đã tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh, tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022; công suất cực đại đạt 542MW, tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.



Tiết kiệm điện là giải pháp cấp bách

Từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành thành phố Đà Nẵng và Tổng Công ty Điện lực miền Trung, PC Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các phương án nhằm đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2023.

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát kỹ các phương án tổ chức thi công các công trình lưới điện, bố trí thời gian cắt điện phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng để hạn chế tối đa gián đoạn cung cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trong mùa nắng nóng năm nay.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong những ngày nắng nóng sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh. Ảnh: QK.

Cùng với việc bảo đảm cấp điện, theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc PC Đà Nẵng, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện tiết kiệm điện và xem đây là giải pháp cấp bách trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện.



Theo đó, PC Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý (từ 27°C trở lên, kết hợp quạt); cài đặt nhiệt độ tăng 1 độ C sẽ tiết kiệm được 3% điện năng tiêu thụ. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để tránh quá tải cục bộ hệ thống điện; lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương; chú ý vệ sinh, bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm.

PC Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý nhằm chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Ảnh: QK.

Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền khách hàng theo dõi chỉ số công tơ của gia đình thông qua app EVNCPC CSKH, website https://cskh.cpc.vn, Zalo OA EVNCPC để có kế hoạch sử dụng điện hợp lý.



Song song với tuyên truyền về tiết kiệm điện, PC Đà Nẵng phối hợp các sở, ban ngành liên quan vận động các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…, thực hiện tiết giảm điện năng tiêu thụ hàng tháng; vận động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tòa nhà chung cư giảm công suất chiếu sáng, quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm; thỏa thuận với các khách hàng sản xuất lớn giảm sử dụng điện vào các khung giờ cao điểm.



"Trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng năm 2023, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp sử dụng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ C trở lên, tắt bớt thiết bị không cần thiết là không chỉ tiết kiệm chi phí sử dụng điện mà còn góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định phát triển kinh tế - xã hội...", Phó Giám đốc PC Đà Nẵng Bùi Đỗ Quốc Huy chia sẻ.