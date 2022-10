Phân bón "hạ nhiệt", DAP Vinachem (DDV) báo lãi Quý III/2022 giảm gần 17%

Công ty DAP Vinachem (DDV) vừa công bố BCTC Quý III/2022, theo đó, doanh thu bán hàng và lãi sau thuế đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

DAP Vinachem giải trình, lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN quý III/2022 lãi 56,9 triệu đồng, giảm 11,5 triệu đồng (tương ứng 16,86%) so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này là 748 triệu đồng, giảm 56 triệu đồng tương ứng 6,97% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do giảm sản lượng tiêu thụ (sản lượng tiêu thụ kỳ này là 36.600,76 tấn, giảm 23.234,54 tấn, tương ứng với tỷ lệ giảm 38,83% so với cùng kỳ năm trước).

BCTC DAP Vinachem (DDV) Quý III/2022

Giá bán bình quân (đã trừ chiết khấu) kỳ này là 19,85 triệu đồng/tấn, tăng 6,79 triệu đồng/tấn, tương ứng với tỷ lệ 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu bán hàng) kỳ này là 6,48 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 9,83 tỷ đồng, do giảm sản lượng tiêu thụ như đã phân tích ở trên.

Bên cạnh giá bán bình quân, giá vốn bán hàng kỳ này của DAP Vinachem cũng giảm còn 641,8 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 29,4 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng giảm chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ bị giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này là 10 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 6,37 tỷ đồng chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và phát sinh tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Chi phí tài chính chi cho kỳ này cũng giảm còn 1,15 tỷ, giảm 4,46 tỷ so với cùng kỳ năm trước là 253 triệu đồng, tương ứng 18%. Chi phí tài chính giảm do giảm tiền chiết khấu thanh toán. Trong khi đó, tương tự chi phí tài chính, chi phí bán hàng là 15,14 tỷ đồng, giảm 4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải trình, chi phí bán hàng giảm chủ yếu là do giảm chi phí vận chuyển hàng bán.

Kết thúc quý III/2022, DAP Vinachem báo lãi sau thuế đạt 59,9 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 19/10, cổ phiếu DDV đóng ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu, giảm 600 đồng, tương đương 4,14% so với phiên trước.