Phân lân Văn Điển (VAF) dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng "dè chừng", cổ tức 6%

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF) vừa công bố tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 14/04, tại Hà Nội.

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF) đánh giá ngành sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều biến động về sản xuất cũng như tiêu thụ.

Ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn còn tái diễn thì xung đột Nga - Ucraina ngày càng leo thang căng thẳng dẫn đến đứt gãy một số tuyến vận chuyển và khan hiếm một số loại nguyên vật liệu, làm cho giá một số vật tư trong nước tăng cao như giá than, giá quặng, giá nhiên liệu... Trong khi giá nông sản thiếu ổn định và còn ở mức thấp, diện tích canh tác ngày càng bị thu hẹp để phục vụ công nghiệp hóa, cơ cấu cây trồng thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ phân bón của Công ty.

Áp lực tài chính ngày càng cao do hàng tháng, Phân lân Văn Điển phải thanh toán tiền ngay khi mua các loại vật tư, nguyên liệu về phục vụ sản xuất hàng ngày như: Than, điện, đạm, kali… và thuế đất, thuế các loại vật tư dịch vụ ngay từ đầu năm được điều chỉnh về mức 10% so với mức 8% năm 2022, làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, nguồn tài chính của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Sau nhận định trên, Phân lân Văn Điển đặt mục tiêu sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ là 225.000 tấn, trong đó: Phân lân các loại là 190.000 tấn và phân NPK các loại là 35.000 tấn. Tổng doanh thu dự kiến đạt 1.098 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 50 tỷ đồng. Lần lượt tăng 20% và 5% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2023 là 6%.

Phân lân Văn Điển đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Nhìn lại năm 2022, VAF đạt hơn 918 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 9% và 36% so với năm 2021, hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Về công tác đầu tư xây dựng năm 2022, VAF mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất; tiếp tục giải quyết tồn tại của hợp đồng số 05 dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK tại Bỉm Sơn Thanh Hóa; hoàn thiện bán đấu giá Dự án nhà máy NPK Thái Bình.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Phân lân Văn Điển dự trình tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 là 9% bằng tiền mặt (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng).

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 22/03, giá cổ phiếu VAF vẫn đang giữ nguyên ở mức tham chiếu 9.040 đồng/ cổ phiếu.