Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình chỉ đạo 'nóng' về dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9757/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trường Đoàn kiểm tra số 1 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tập trung giải quyết, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 22/4/2025 về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khai thác vật liệu xây dựng cho các dự án để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Phó Thủ tướng lưu ý: Quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 10/2025, trong đó ưu tiên các vị trí thảm bê tông nhựa tuyến chính trước ngày 15/10/2025; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu tiếp tục chậm trễ.

Cùng đó, Thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để trực tiếp làm việc, tuyên truyền, vận động, giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân, tuyệt đối không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, chỉ đạo lực lượng Công an Tỉnh quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công các vị trí, đoạn tuyến còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; không để xảy ra tình trạng cản trở ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án; Kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành đúng tiến độ

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục quyết liệt, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính….

Bộ Xây dựng tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết. Kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công trình, tổ chức thi công đảm bảo khoa học, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; kịp thời xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, rà soát, chủ động bố trí nguồn vốn để sẵn sàng chi trả các chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ người dân trong quá trình triển khai thi công dự án, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng.